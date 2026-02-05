Frente frío al sur de Brasil: el fin de la ola de calor y su impacto en Uruguay, según Metsul

El organismo meteorológico brasileño Metsul anunció que el próximo frente frío , que se desplaza desde el sur de Brasil, cambiará las condiciones climáticas en la región poniendo fin a la intensa ola de calor que afecta al sur de Brasil y su frontera con Uruguay.

En el sur de Brasil, especialmente en el estado de Rio Grande do Sul, las temperaturas han alcanzado niveles extremos en los últimos días. El 3 de febrero, algunas ciudades marcaron máximas cercanas a los 40°C. Maçambará, por ejemplo, registró 38,8°C, mientras que otras localidades como Cerrito y Garruchos también superaron los 38°C. Este calor intenso, que ha afectado a millones de personas, está a punto de ceder con la llegada de un frente frío que comenzará a impactar la región a partir del viernes 6 de febrero.

Según lo informado por Metsul, este frente frío afectará a Rio Grande do Sul desde el viernes, moviéndose hacia la frontera con Uruguay , moderando las temperaturas extremas. "El calor persistirá en el oeste del estado durante el fin de semana, pero sin los valores extremos registrados", adelantaron los meteorólogos.

El frente frío que comenzará a impactar a Rio Grande do Sul el viernes 6 de febrero también traerá consigo un cambio en el clima de Uruguay. Si bien la llegada del frente no traerá lluvias significativas, sí moderará las altas temperaturas que se habían registrado en las últimas semanas . Las temperaturas en la frontera con Uruguay podrían superar los 37°C antes de la llegada del frente frío, lo que indica que los efectos más intensos del calor se sentirán hasta el viernes, cuando las temperaturas comenzarán a descender.

El cambio climático será notorio en varias ciudades uruguayas, especialmente en las cercanas a la frontera con Brasil. El sur y el este del país experimentarán un respiro del calor extremo, con máximas que podrían no superar los 30°C durante el fin de semana, lo que brindará un alivio tras varios días de temperaturas sofocantes.

Lluvias y tormentas: ¿qué esperar?

Aunque no se espera que el frente frío traiga lluvias significativas en Uruguay, sí podría generar algunas precipitaciones aisladas en el sur del país, especialmente durante el sábado. Sin embargo, la distribución de las lluvias será desigual, y algunas áreas podrían quedarse sin precipitaciones. La inestabilidad que generará el frente frío podría traer tormentas eléctricas ocasionales, pero la mayoría de las lluvias serán leves y localizadas.

frentefria0402d.jpg

Para las ciudades cercanas a la frontera con Brasil, la llegada del frente frío podría marcar el inicio de un clima más fresco, con temperaturas que se moderarán considerablemente en comparación con los días de calor extremo. De acuerdo con los expertos, "el frente frío no traerá frío, sino que moderará el calor", lo que significa que, si bien las temperaturas seguirán siendo altas en algunas zonas, ya no alcanzarán los valores extremos observados hasta ahora.