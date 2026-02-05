Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  21°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Frente frío al sur de Brasil: el fin de la ola de calor y su impacto en Uruguay, según Metsul

Este frente frío afectará a Rio Grande do Sul desde el viernes, moviéndose hacia la frontera con Uruguay

5 de febrero 2026 - 7:49hs
frentefrio

El organismo meteorológico brasileño Metsul anunció que el próximo frente frío, que se desplaza desde el sur de Brasil, cambiará las condiciones climáticas en la región poniendo fin a la intensa ola de calor que afecta al sur de Brasil y su frontera con Uruguay.

El fin de la ola de calor

En el sur de Brasil, especialmente en el estado de Rio Grande do Sul, las temperaturas han alcanzado niveles extremos en los últimos días. El 3 de febrero, algunas ciudades marcaron máximas cercanas a los 40°C. Maçambará, por ejemplo, registró 38,8°C, mientras que otras localidades como Cerrito y Garruchos también superaron los 38°C. Este calor intenso, que ha afectado a millones de personas, está a punto de ceder con la llegada de un frente frío que comenzará a impactar la región a partir del viernes 6 de febrero.

Según lo informado por Metsul, este frente frío afectará a Rio Grande do Sul desde el viernes, moviéndose hacia la frontera con Uruguay, moderando las temperaturas extremas. "El calor persistirá en el oeste del estado durante el fin de semana, pero sin los valores extremos registrados", adelantaron los meteorólogos.

Más noticias
im sumario a un funcionario del municipio g por llegar tarde a su trabajo: sumo 3.655 minutos en nueve meses
61 HORAS

IM sumarió a un funcionario del Municipio G por llegar tarde a su trabajo: sumó 3.655 minutos en nueve meses

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira
CHINA

"Yo no lo hubiera llevado": Fernando Pereira opinó sobre empresario imputado que integra delegación presidencial en China

Embed

Efectos en Uruguay: un respiro del calor

El frente frío que comenzará a impactar a Rio Grande do Sul el viernes 6 de febrero también traerá consigo un cambio en el clima de Uruguay. Si bien la llegada del frente no traerá lluvias significativas, sí moderará las altas temperaturas que se habían registrado en las últimas semanas. Las temperaturas en la frontera con Uruguay podrían superar los 37°C antes de la llegada del frente frío, lo que indica que los efectos más intensos del calor se sentirán hasta el viernes, cuando las temperaturas comenzarán a descender.

El cambio climático será notorio en varias ciudades uruguayas, especialmente en las cercanas a la frontera con Brasil. El sur y el este del país experimentarán un respiro del calor extremo, con máximas que podrían no superar los 30°C durante el fin de semana, lo que brindará un alivio tras varios días de temperaturas sofocantes.

Lluvias y tormentas: ¿qué esperar?

Aunque no se espera que el frente frío traiga lluvias significativas en Uruguay, sí podría generar algunas precipitaciones aisladas en el sur del país, especialmente durante el sábado. Sin embargo, la distribución de las lluvias será desigual, y algunas áreas podrían quedarse sin precipitaciones. La inestabilidad que generará el frente frío podría traer tormentas eléctricas ocasionales, pero la mayoría de las lluvias serán leves y localizadas.

frentefria0402d.jpg

Para las ciudades cercanas a la frontera con Brasil, la llegada del frente frío podría marcar el inicio de un clima más fresco, con temperaturas que se moderarán considerablemente en comparación con los días de calor extremo. De acuerdo con los expertos, "el frente frío no traerá frío, sino que moderará el calor", lo que significa que, si bien las temperaturas seguirán siendo altas en algunas zonas, ya no alcanzarán los valores extremos observados hasta ahora.

Temas:

frente frío Metsul Uruguay Rio Grande do Sul

Seguí leyendo

Las más leídas

Contaminación de playas en enero: las peores en Canelones, las que superaron límites en Montevideo y la falta de datos en Rocha y Maldonado
CONTAMINACIÓN EN PLAYAS

Contaminación de playas en enero: las peores en Canelones, las que superaron límites en Montevideo y la falta de datos en Rocha y Maldonado

Archivo. Jefatura de Policía de Artigas

Empresario que integra delegación presidencial a China está imputado por Fiscalía por trata de personas

Conexión Ganadera: Cabral anunció que dejaría el apartamento de Punta del Este pero ante reclamos de abogados de víctimas, se molestó y seguirá ahí
CONEXIÓN GANADERA

Conexión Ganadera: Cabral anunció que dejaría el apartamento de Punta del Este pero ante reclamos de abogados de víctimas, se molestó y seguirá ahí

Delincuentes extranjeros, posible vinculación al PCC y 11 detenidos: lo que se sabe hasta el momento del robo frustrado a un banco en Ciudad Vieja
POLICIALES

Delincuentes extranjeros, posible vinculación al PCC y 11 detenidos: lo que se sabe hasta el momento del robo frustrado a un banco en Ciudad Vieja

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos