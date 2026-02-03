Martín Cáceres se une a la lista de jugadores que le rompieron el corazón a los hinchas de Defensor Sporting, al no volver al club en el que se formó y firmar con Juventud

Los hinchas de Defensor Sporting no pueden comprender cómo Martín Cáceres , jugador formado en el club e identificado con los colores violetas, finalmente vuelve al fútbol uruguayo, a 20 años de su estreno en los de Franzini, pero para jugar en Juventud de Las Piedras .

El club pedrense anunció este lunes al zaguero de 38 años con pasado en Barcelona y Juventus, entre otros equipos internacionales, e histórico de la selección uruguaya del Maestro Tabárez, cuatro veces mundialista y campeón de la Copa América 2011.

Cáceres, que llega desde Libertad de Paraguay, ya fue presentado y este martes por la mañana se sumó a los entrenamientos del equipo del argentino Sebastián Méndez, que esta semana debuta en la Copa Libertadores.

Juventud le da la bienvenida a Martín Cáceres, futbolista de amplia trayectoria internacional y campeón de la Copa América 2011 con Uruguay. Su llegada jerarquiza al plantel y refuerza el crecimiento deportivo del club. Bienvenido a tu nueva casa, . pic.twitter.com/759ZxGCHDJ

Los hinchas de Defensor Sporting tendrán que ver al Pelado con la camiseta azul y blanca y no con la violeta , con la que debutó en el Uruguayo 2005/06 y jugó por dos temporadas, con 46 partidos disputados antes de ser transferido a Europa, donde lo fichó Villarreal, pero no jugó y lo cedió a Recreativo de Huelva, desde donde lo compró Barcelona de Pep Guardiola y con el que formó parte de la Champions 2009, uno de sus títulos internacionales.

Luego, fue a Juventus un año, volvió a España para jugar dos temporadas en Sevilla, regresó a la Juve por cinco años, pasó a Southampton, Verona, Lazio, regresó a la Juve en 2018, club en el que ganó seis scudettos y varias copas, Fiorentina, Cagliari, Levante de España, Los Angeles Galaxy de Estados Unidos y Libertad.

whatsapp-image-2022-05-21-at-6-09-37-pm-jpeg..webp Cáceres con Abreu en el Parque Central, durante el partido contra Albion Leonardo Carreño

Si bien en 2022 fue algunas veces ver a Nacional al Gran Parque Central, donde se lo vio en un palco junto al Loco Abreu y los hijos de Daniel Fonseca, Nicolás y Matías, el zaguero estuvo siempre cerca de los violetas, manifestando ser hincha de ese equipo y con una visita a los juveniles en el pasado verano de 2025, gesto que fue destacado por el club.

"Pase, está en su casa. Martín Cáceres volvió a sus raíces y visitó la Escuelita de Fútbol de Defensor Sporting. Una visita más que de lujo", señalaron.

Martín Cáceres volvió a sus raíces y visitó la Escuelita de Fútbol de Defensor Sporting. Una visita más que de lujo.



Martín Cáceres volvió a sus raíces y visitó la Escuelita de Fútbol de Defensor Sporting. Una visita más que de lujo.



¡Qué lindo verte, !#SiempreTuerto

A mitad de ese año, Diego Franzini, actual presidente de Defensor dijo que había una “intención institucional” para que el jugador llegara al club, considerado “su casa” y del que tenía “las puertas abiertas”.

Además, otros presidentes lo habían contactado para su regreso en anteriores períodos, como fue el caso de Alberto Ward.

Incluso, en el actual período de pases hubo un nuevo intento, pero finalmente no hubo acuerdo y el zaguero se fue a Juventud.

Martín Cáceres con la camiseta de Defensor Sporting Martín Cáceres con la camiseta de Defensor Sporting

La confirmación de su pase causó dolor en los hinchas tuertos, entre los que hay muchos que consideran al Pelado como un ídolo del club por su gran carrera internacional.

Nuevo golpe a los violetas

La no llegada de Cáceres a los violetas marca un nuevo golpe para los hinchas en los últimos tiempos, luego de que recientemente sufrieran el impacto de ver pasar a Maximiliano Gómez a Nacional.

20250414 Maximiliano Gómez convirtió un gol para Defensor Sporting Maximiliano Gómez convirtió un gol para Defensor Sporting FOTO: @DefensorSp

Tras volver a Uruguay y finalizar su ciclo en Europa, Maxi firmó con los violetas en el comienzo de la temporada 2025, pero a mitad de año dejó el club y se fue a los tricolores, donde fue campeón de la Liga AUF Uruguaya y sigue en la actualidad.

“Mercenarios afuera”, le escribieron los violetas en una bandera que apareció en el Franzini, cuando aún era jugador del club y se conoció que estaba en negociaciones con los albos.

La dura bandera contra Maxi Gómez que apareció en la hinchada de Defensor Sporting La dura bandera contra Maxi Gómez que apareció en la hinchada de Defensor Sporting

También el año pasado, en la parcialidad violeta hubo bronca con Matías Abaldo, jugador formado en el club y que también regresó en 2025, debido a que fue a la tribuna de Cerro junto a su compañero Nahuel Furtado en el partido ante Peñarol en el Campeón del Siglo, encuentro que tuvo incidentes por el Torneo Apertura.

Más atrás en el tiempo, los hinchas de Defensor Sporting también tuvieron mucha bronca con Gustavo “Chavo” Díaz, quien tras ser campeón del Clausura 2011/12 como DT violeta, pasó rápidamente a Nacional.

El DT tricolor, Gustavo “Chavo” Díaz mastica la bronca por la prematura eliminación de la Sudamericana. El DT tricolor, Gustavo “Chavo” Díaz mastica la bronca por la prematura eliminación de la Sudamericana.

Los violetas también han tenido a varios jugadores formados en Pichincha y embajadores del club, que cuando regresaron al fútbol uruguayo optaron por jugar para otros equipos.

Diego Rolan, Maximiliano Pereira, Brian Lozano (hoy nuevamente en Defensor), Martín Campaña, Damián Suárez, y recientemente Diego Laxalt, firmaron por Peñarol en sus retornos a Uruguay.

0000659049.webp Diego Laxalt y Giorgian De Arrascaeta

En tanto, Gonzalo Carneiro y Luciano Boggio, volvieron pero a Nacional, si bien el volante el año pasado, estando en los tricolores, manifestó que él es hincha de los violetas.

0017989309.webp Carneiro fue vital en el ataque de Defensor Sporting C. Pazos

El pase de Defensor a Peñarol de Ignacio Laquintana tampoco cayó nada bien a los parciales del equipo del Parque Rodó.

Otro jugador que fue querido por los violetas pero ahora ya no tanto es Sebastián “Papelito” Fernández, quien fue campeón uruguayo con el club en el recordado título 2007/08, tras llegar desde Miramar Misiones, y que luego jugar en Europa regresó a Uruguay para jugar en Nacional, pasando luego por Liverpool y defendiendo desde 2022 a la fecha a Danubio, principal rival de los de Punta Carretas.

whatsapp-image-2022-05-22-at-5-31-30-pm-jpeg..webp Matturro marca a Papelito Fernández Diego Battiste

Esperan a Giorgian De Arrascaeta

Con la esperanza de que el Pelado Cáceres puede volver en el futuro, si bien parece difícil por su edad, los violetas esperan en el futuro poder ver otra vez con su camiseta a Giorgian De Arrascaeta, formado en la cantera del club y hoy figura internacional en Flamengo, donde es ídolo.

1671722970549.webp De Arrascaeta con los colores de Peñarol Instagram

Pero el talentoso 10 ya ha manifestado que es hincha de Peñarol, lo que podría ser determinante para que elija a los carboneros en caso de un regreso al fútbol uruguayo.