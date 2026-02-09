Caso Cardama: auditoría señala que hay avances en la construcción de patrullas oceánicas, pero advierte que es "inferior al previsto"

El Ministerio de Defensa Nacional recibió un informe técnico independiente elaborado por Bureau Veritas sobre el estado de avance de la construcción de las patrulleras oceánicas OPV 87 en los Astilleros Cardama , en Vigo, España. El documento advierte sobre desvíos técnicos, observaciones estructurales y eventuales riesgos contractuales .

El reporte, fechado el 16 de enero de 2026, fue realizado tras una inspección en astillero entre el 15 y el 19 de diciembre de 2025 y analiza el estado del proyecto, la evolución de las construcciones y la coordinación con el contrato.

Según el informe de Bureau Veritas , hasta el momento de la inspección “se han construido y montado en grada 16 bloques, lo que constituye aproximadamente el 43% del acero del buque ”, cuando de acuerdo al cronograma el avance debía situarse en torno al 70%.

El documento señala que la construcción comenzó sin contar con todos los planos definitivos aprobados y advierte que “la falta de planos ‘limpios’ y definitivamente aprobados coloca en suspenso los hitos de conformidad técnica y expone a no conformidades que obliguen a retrabajos, desmontajes y refuerzos, con impacto en plazo y coste”.

También se menciona que parte de la producción se realizó mediante subcontratistas, lo que generó diferencias entre documentación aprobada y fabricación efectiva.

Observaciones estructurales y no conformidades

Durante la inspección se constataron deformaciones en bloques ya montados. El informe describe que “estas desviaciones pueden comprometer la continuidad geométrica y la integridad estructural de las uniones” y que podrían requerir “acciones correctivas (alineado/enderezado, aporte térmico controlado o reposición de cordones)”

En relación con los controles de calidad, el documento indica que los ensayos no destructivos (END) comenzaron varios meses después del inicio de la construcción y que esa “falta de control ha culminado con la formalización de una no conformidad técnica por el Comprador”.

Riesgo sobre los plazos contractuales

El contrato establece para el buque C-250 una fecha contractual de entrega el 25 de agosto de 2026, con fecha límite contractual el 23 de noviembre de 2026; y para el C-251 el 25 de agosto de 2027, con fecha límite el 23 de noviembre de 2027.

El informe advierte que “llegadas las fechas límites señaladas, teniendo en cuenta los posibles retrasos autorizados, el Comprador estaría legitimado para resolver el Contrato anticipadamente”.

Asimismo, subraya que “no nos constan cronogramas definitivos actualizados para ninguna de las dos construcciones”, lo que dificulta validar con precisión el avance real y las fechas de entrega.

Certificaciones bajo análisis

En diciembre de 2025, Lloyd’s Register emitió un “Statement of Construction” reportando como cumplido un hito constructivo. Sin embargo, el informe aclara que el contrato exige la acreditación específica de hitos y que los pagos asociados requieren el “Certificado de la Sociedad de Clasificación del hito correspondiente”

En sus conclusiones, Bureau Veritas sostiene que el proyecto evidencia un avance constructivo real, pero advierte que no se trata de un estadio plenamente consolidado conforme a las exigencias técnicas y contractuales previstas.

El Ministerio analiza ahora el alcance de las observaciones técnicas y su eventual impacto en el cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos en el contrato.