Grupo empresarial que adquirió Enjoy Punta del Este prevé invertir US$ 400 millones y ejecutar su plan de refacción y ampliación a cinco años

Representantes de JHSF Península, grupo inmobiliario brasileño que adquirió el complejo Enjoy Punta del Este, se reunieron con el presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a autoridades nacionales y departamentales. En ese marco, la compañía presentó sus lineamientos para el activo y confirmó que la inversión prevista asciende a US$ 400 millones . Según detallaron, el proyecto se ejecutará en un plazo de entre cuatro y cinco años . La primera etapa estará enfocada en la refacción del hotel, el desarrollo de un shopping y la mejora del casino, para luego avanzar en las siguientes fases de ampliación.

De acuerdo con lo comunicado previamente al mercado, el establecimiento se mantendrá operativo durante el proceso y atravesará una ampliación relevante , con el objetivo de posicionarse como un complejo de uso mixto de alta renta.

En cuanto al shopping, en la reunión desde el grupo también revelaron que contará con tiendas que, hasta ahora, no están instaladas en el país e incluso en la región, lo que lo transforma en un punto de atracción para un público de alto nivel de ingresos.

Enjoy confirmó la venta de su hotel en Punta del Este al grupo brasileño que gestiona la marca Fasano en Uruguay

Shopping, casino, hotel, y unidades residenciales: los planes del grupo que controla Fasano para Enjoy Punta del Este tras concretar su compra

Asimismo, los inversores adelantaron la continuidad de los 1.000 empleados del Enjoy tras la adquisición del hotel.

Por su parte, el ministro interino de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, auguró en la ocasión un panorama alentador en materia de inversiones para el país, impulsadas por mejoras en la inserción internacional, ajustes en los regímenes de promoción de inversiones y propuestas orientadas a fortalecer la competitividad y la innovación.

Los planes para el icónico hotel en Punta del Este

El establecimiento incorporará un shopping que contará inicialmente con 50 tiendas y restaurantes, predominantemente internacionales, un hotel Fasano, un casino y unidades residenciales.

“Más que la incorporación de un activo emblemático, esta operación representa un avance en la construcción del ecosistema integrado de experiencias de alta gama de JHSF, en el que hospitalidad, gastronomía, retail y real estate se complementan de forma sofisticada y consistente, modelo que la compañía ya desarrolla con éxito en sus principales activos”, afirmó Augusto Martins, CEO de JHSF.

La iniciativa, señalaron, está alineada con la estrategia de expansión global de la compañía en destinos relevantes, como Nueva York, Miami, Londres, Cascais, Cerdeña y Milán, y refuerza su posicionamiento en el desarrollo de activos icónicos, además de ampliar sus negocios de ingresos recurrentes.