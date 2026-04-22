Coca Cola Femsa invierte US$ 8.5 millones en su nueva línea de latas: por qué la empresa decidió dejar de importar y qué diferencias encontrará el consumidor

Unas 16.000 latas de Coca-Cola por hora se empezaron a fabricar en la nueva línea de producción que Coca Cola Femsa trajo desde Alemania e inauguró este miércoles en Uruguay tras una inversión de US$ 8.5 millones .

Este hito permite que la totalidad de la producción de la compañía que demanda el mercado local se fabrique en la planta ubicada sobre Camino Carrasco. En diálogo con Café y Negocios, la gerenta de Operaciones de Coca-Cola Femsa para Uruguay, Nuria Varela , explica que, al importar desde grandes mercados como Argentina, los mínimos de producción de Uruguay eran “extremadamente grandes” y eso hacía que la compañía tuviera que tomar determinadas decisiones de portfolio. “Por eso vos veías latas solamente de Coca-Cola Original o Coca-Cola Zero, en cambio ahora, podemos tener todo el portafolio” .

Esto no solo permitirá que todo el portfolio de la marca esté cubierto en modalidad de latas sino que, además, abre la puerta a más sabores nuevos, formatos nuevos y ediciones limitadas—como unaversión especial relacionada al Mundial de Futbol 2026—.

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"Teníamos una limitante al estar importando estas latas de Argentina. La instalación de esta línea en Uruguay que nos va a permitir que el 100% de nuestros refrescos estén producidos en esta planta en Montevideo. Y ni hablar que podamos darle lo que nuestros consumidores y clientes nos están pidiendo, que es la flexibilidad en nuestro portafolio", precisó.

La presentación de la nueva línea de producción que utiliza tecnología de punta y tiene fuerte foco en sostenibilidad—por medio de un uso eficiente de la energía y el agua—contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo y el de Ambiente, Edgardo Ortuño; entre otras autoridades recorrieron la planta de Coca-Cola Femsa.

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Leonardo García, Gerente General para Coca-Cola Argentina y Uruguay, definió la inauguración como "un hito muy importante para Coca-Cola Uruguay". "Como sistema tenemos el gran objetivo de siempre apoyar el país en el que operamos, por eso celebramos esta inversión de Coca-Cola FEMSA que permitirá que sigamos impulsando la industria local", resaltó.

Las nuevas latas de Coca-Cola en Uruguay

Las latas de Coca-Cola que salen de la fábrica de Carrasco de Coca Cola Femsa ya se encuentran en las heladeras de las grandes superficies y se distinguen de las tradicionales. Más altas y finas, las nuevas latas tienen una capacidad de 310 mililitros que ya está disponible estrictamente para la trimarca Coca-Cola, Coca-Cola Zero y Coca-Cola Light. Luego se sumarán las otras marcas del portfolio y una edición limitada para el Mundial que será de 473 mililitros.

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La gerenta de Operaciones hizo hincapié el compromiso a largo plazo de Coca Cola Femsa con Uruguay y agradeció a los 600 colaboradores que la empresa, que llega a 21.000 puntos de venta, emplea directamente.

La referente de Coca Cola Femsa apuntó que en la ecuación de negocio “los costos de importar son altos, pero el mayor beneficio que estamos encontrando en esta nueva línea de producción de latas es la flexibilidad para poder atender al mercado”.