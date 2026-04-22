Segundo fallo a favor de dLocal en Estados Unidos da "una señal importante al mercado": los planes de su CEO para crecer en nuevos productos y continuar su expansión

Es la segunda vez que el unicornio dLocal recibe el respaldo de la justicia norteamericana . En ambos casos el tribunal fue tajante: los inversores que señalan a la empresa uruguaya que cotiza en Wall Street de haber simulado un crecimiento vertiginoso irreal no tienen fundamentos para sostener su acusación.

Tras conocerse el dictamen, el CEO de la fintech —que tiene en el procesamiento de los pagos transfronterizos en mercados emergentes el core de su negocio— habló del impacto de este fallo en el negocio.

Además, adelantó su incursión en el mundo de los pagos físicos mediante POS y su apuesta a las criptomonedas a través de staiblecoins. A continuación, un resumen de la entrevista que Pedro Arnt concedió a Café y Negocios.

El unicornio uruguayo dLocal volvió a tener un fallo a favor en la corte estadounidense por las acusaciones en su contra

Un segundo fallo de la Suprema Corte de Nueva York benefició a dLocal. ¿Qué representa esta ratificación para la compañía?

Es muy positivo por dos elementos. Primero, por ser una segunda instancia donde realmente se van cerrando las posibilidades de que alguna corte apelante falle de forma diferente. Y también por la forma de la decisión, que fue unánime y que aclara que en toda la información difundida por la empresa en cuanto a su performance y ,especialmente, a la luz del crecimiento que tenía el negocio durante el momento de la apertura en bolsa, —en volumen, en ingresos y en rentabilidad— no encontraron ningún tipo de omisión por parte de la empresa en sus cifras divulgadas al mercado y al público.

Fue un fallo tajante al igual que el que se había dado un año atrás. ¿Qué posibilidades hay de que esta instancia judicial continúe?

Procesualmente existe una posibilidad de un intento de elevar esto a una corte adicional, pero cada vez la vara es más alta para que el sistema judicial encuentre algún tipo de error o omisión o mala praxis por parte de dLocal. Con lo cual no puedo hablar por cuál será la estrategia de la contraparte, pero sí tenemos cada vez más tranquilidad de que no hay sustancia alguna a las acusaciones elevadas en contra de la compañía.

¿Esto les permite enfocarse más en el negocio?

Por suerte esto es algo que cada vez más va quedando en el retrovisor y con el pasar del tiempo y la performance estelar que la empresa sigue teniendo, demuestra que nuestros clientes, los usuarios, nunca dieron mucho rédito a todo esto y siguieron confiando en nosotros para toda su infraestructura financiera en el sur global.

Pero es verdad que, al alejarlo aún más,con un segundo fallo tan tajante, nos permite realmente parar de ignorar todo este ruido, que no ha sido más que eso, ruido infundado, y continuar enfocándonos en nuestros clientes y en la oportunidad gigantesca que existe de seguir ayudando a cerrar la brecha digital y que cada vez más consumidores en el mundo emergente puedan acceder a todas las tecnologías de innovación que son cada vez más una parte central de nuestro día a día.

¿Qué señales da este verdicto para el mercado?

Y para el mercado de capitales creo que sí es una señal importante. Es una segunda corte que falla de forma tajante y unánime de que esa mancha a la reputación de la empresa que generó las acusaciones del año 2022 eran infundadas.

La compañía está en un buen momento de resultados según los últimos informes que realizaron ante sus inversores. ¿Este fallo puede impactar favorablemente en su futuro?

Hemos arrancado el 2026 con el mismo envión positivo con que cerramos el 2025, con un negocio, en términos de los volúmenes procesados por nuestros clientes, que no sólo sostiene altas tasas de crecimiento, sino que hasta acelera un poco.

Creemos que es un reflejo de nuestra ejecución, del valor que generamos para nuestros clientes, pero también del tamaño de la oportunidad.

¿Cuál es ese tamaño de oportunidad?

El consumidor del mundo emergente está en una etapa previa de su digitalización y eso nos da un mercado en franca expansión y mucho viento a favor en cuanto al tamaño de la población a la que servimos con nuestros servicios.

Con lo cual, el negocio sigue muy bien y creo que fallos como este simplemente ayudan a fortalecer la reputación de la empresa que, a su vez, creemos da aún más confianza en nuestros clientes corporativos de seguir usándonos.

¿Cuáles son sus planes en producto y objetivos comerciales para el 2026?

Sí, tenemos una agenda de innovación en términos de producto. Estamos asistiendo a nuestros clientes en áreas que antes no asistíamos, como en la infraestructura financiera para que ellos puedan otorgar más crédito a sus consumidores.

Empezamos a tener productos que también nos permiten acompañarlos no solo en sus cobranzas online, sino también ofrecerles formas de cobrar en el mundo físico a través de POS y dispositivos de cobranzas en el mundo físico.

Estamos lanzando estos días nuestra nueva plataforma completa de stablecoins (criptomonedas estables) que permiten a nuestros clientes cobrar, hacer transferencias internacionales en stablecoins, que es un segmento del mercado de los pagos transfronterizos que vemos creciendo y con muchas oportunidades por delante.

¿Y en términos de expansión de mercados?

Geográficamente, luego de haber establecido lo que nosotros entendemos como un liderazgo muy fuerte en América Latina y en África, vas a empezar a vernos cada vez más activos también en el sudeste asiático, donde vemos una oportunidad aún mayor de la que ya capturamos en Latinoamérica y África. Creemos que la fortaleza de nuestra relación con nuestros clientes nos permite también volvernos un jugador muy relevante en el sudeste asiático que es un mercado gigantesco.