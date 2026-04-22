El mejor de todos los conejos en Melilla lo expuso una cabañera de tres años que llegó desde San Carlos

Uno de los momentos especiales en la reciente Expo Rural de Melilla , la muestra de “producción en movimiento” organizada por la Asociación Rural del Uruguay (ARU) , sucedió en el área de actividades de la Sociedad Uruguaya de Cunicultores (Sudec ): una niña de tres años, Mailin Álvarez Tejera, expuso al mejor de todos los conejos .

Mailin integra la familia de la cabaña El Roble, de San Carlos, Maldonado , y expuso a la coneja neocelandeza designada por el jurado como “Mejor ejemplar de la exposición sin distinción de sexo”.

Fue, además, la Gran Campeona de la raza y por ello su dueña cosechó dos cocardas, un diploma y la copa correspondiente.

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Su padre, el cunicultor Martín Álvarez, contó que Mailin -una de las tres hijas de su matrimonio con Juliana Tejera- tiene claro que primero está la escuela (la niña cursa nivel tres años en educación inicial) y luego la diversión, el jugar y entretenerse, y es ahí donde entra en juego el tema de los conejos.

"Ella vive atrás mío en la cabaña, le encanta, ya tuvo otra coneja pero esta es la primera que ella personalmente cuida, le da de comer, se ocupa de atenderla y es la primera vez que ella misma presentó en una exposición, así que este premio lo vivimos en la familia como algo muy especial, una alegría y un orgullo", dijo.

"Mailin está chocha, nos dice que es una campeona", contó riendo.

La coneja, obviamente, es especial para la familia y la cabaña, por ser de Mailin y de ahora en adelante ya no competirá y tras retirarse de las expo de genética será utilizada como reproductora, dada su calidad.

Conejos en la Expo Rural de Melilla

La muestra de Sudec en la exposición que se realiza en el área rural de Montevideo es una de las tres grandes que hay en el calendario anual en la capital del país con la organización a cargo de esa gremial de la ARU.

Antes se realizó la 41a Expo Otoño de Conejos en la 99a Semana Criolla y en setiembre se cumplirá la exposición coincidente con la 121ª muestra ganadera de la ARU, la Expo Rural del Prado 2026, en ese caso la edición 84 de esa instancia evaluatoria de genética cunícola.

En Melilla, dada la capacidad disponible, participaron 60 ejemplares puros e híbridos, con presencia de una decena de cabañeros que expusieron conejos de las razas Californiano, Noecelandés, Chinchilla Americano, Rhinelander y Holandés de Fantasía.

El jurado fue Dardo Dutra, presidente de Sudec, con la secretaría a cargo de Laura Quiroga.

“Fue una muy buena exposición, con mucha calidad en los animales, quedamos muy contentos”, dijo Dutra a El Observador.

WhatsApp Image 2026-04-21 at 14.39.08 El jurado y presidente de Sudec, Dardo Dutra, con la pequeña cabañera y la copa que se llevó para San Carlos.

Otro premio relevante se fue para San José

El mejor macho de la exposición, uno de los dos premios máximos –el otro fue la mejor hembra ya mencionada–, fue un Californiano y lo expuso el cunicultor Marcos Rea, de la cabaña Conejal del Sur, de la ciudad Rodríguez (San José).

Curso de introducción a la cunicultura

El lunes 11 de mayo comenzará el curso de introducción a la cunicultura de 2026, con cuatro clases virtuales (11, 18, 21 y 26 de ese mes) y una presencial en una cabaña. Se capacitará en los siguientes ejes temáticos y habrá entrega de diplomas: orígenes de la cunicultura; estándares de las razas; manejo de sanidad; instalaciones necesarias; rentabilidad; producción familiar; y producción industrial. Por informes hay que llamar a los teléfonos 2337 8228 / 096 059 746 / 095 566 202. El correo electrónico para hacer consultas es [email protected] y la sociedad está en las redes sociales Instagram y Facebook.