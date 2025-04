De San Carlos, electricista y dueño de conejos sin nombre, Martín se llevó del Prado el trofeo al mejor

No fue un triunfo más. No solo porque se impuso un criador del interior en la capital, en un ámbito en el que hay cabañeros muy experientes y prestigiosos de todo el país, sino porque Martín nunca había participado en una exposición .

Martín es electricista, tiene 40 años y la actividad con los conejos la desarrolla porque le gusta, es una pasión, un hobby que lejos de reportarle ingresos relevantes es objeto de inversiones que no siempre tienen un retorno .

“Esto uno lo hacer por placer, es algo que se disfruta, los cabañeros no lo vemos como un negocio y sin otro ingreso para la familia hacer esto sería imposible acá”, contó a El Observador.

Su cabaña se llama El Roble. El nombre lo eligió junto con Juliana, su señora. Tienen las instalaciones ubicadas en el fondo de la casa, como suele suceder con los cabañeros, con 60 a 70 conejos considerando todas las categorías, desde gazapos a reproductores de dos razas, Californiana y Neozelandés.

El Roble se inició hace solo dos años, luego que Martín regresó a su ciudad en Maldonado, tras trabajar unos años en Mercedes, Soriano.

Contó que antes había criado para producir y comercializar carne de conejo, pero solo con base en cruzamientos.

Al iniciar la cabaña fue asesorado y apoyado, destacó, por el cabañero Diego Díaz. Él le recomendó vincularse a la Sudec, con base en el prestigio que tiene la sociedad y el valor de apostar a la genética de alta calidad. Y así se inició su trayectoria como cabañero cunicultor.

WhatsApp Image 2025-04-14 at 13.27.23.jpeg Mailin, una de las tres hijas de Martín, en instalaciones de la cabaña carolina. El Roble

Conejos sin nombre y el mejor no se vende

Luego de señalar algo frecuente, que no le pone nombre a los conejos para no encariñarse, Martín sobre el mejor ejemplar de toda la exposición contó que tiene ocho meses, pesa 4,2 kilos y no se venderá, regresará a la cabaña para trabajar como reproductor.

“La verdad, nunca me imaginé tener un premio así, tan rápido, en una exposición tan exigente, con tanta gente importante, donde había muy buenos conejos y conejas de criadores de muchos años que son referentes… es un orgullo y una responsabilidad ahora”, comentó.

Tras la jura realizada durante el fin de semana, desde este lunes 14 el galpón de conejos en la Rural del Prado quedó habilitado para la exhibición de los ejemplares y también para su comercialización.

La exposición otoñal de la Sudec, gremial de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), es una de las instancias más relevantes en el calendario anual de la entidad que preside Dardo Dutra.

Dutra fue, además, el encargado de la jura, junto con el jurado Hugo Piva y con la secretaría del cuerpo de miembros evaluadores de genética cunícula a cargo de Laura Quiroga.

"Hubo un buen nivel", destacó Dutra este lunes y felicitó a los expositores, en diálogo con El Observador.

Añadió que para la sociedad que preside es "muy importante" ser parte de una actividad en la que hay tantas actividades tradicionales, como siempre pasa en cada Semana Criolla.

Este año participaron en la jura, tras el control de veterinarios para la admisión de los ejemplares, 140 conejos machos y hembras de cinco razas, expuestos por unos 10 cabañeros y hubo una exhibición de madres con gazapos que se podrá visitar hasta el domingo 20 de abril.

WhatsApp Image 2025-04-14 at 18.21.24 (3).jpeg Los cabañeros pueden adquirir ejemplares e incluso en el caso de razas de compañía puede hacerlo el público en general. Juan Samuelle

WhatsApp Image 2025-04-14 at 18.21.24 (4).jpeg Exhibición de madres con gazapos. Juan Samuelle

Veredictos de la Sociedad Uruguaya de Cunicultores

Gran Campeón, Mejor Macho, Mejor Ejemplar sin Distinción de Raza ni Sexo fue un conejo de la raza Californiana, presentado por Martín Álvarez, de San Carlos.

Gran Campeona y Mejor Hembra fue una coneja de la raza Neozelandés, presentada por Laura Quiroga, de Montevideo.

Campeona, Mejor Hembra y Mejor Ejemplar sin Distinción de Raza ni Sexo entre las promesas fue una coneja Californiana, presentada por Luis Chiappino, de Toledo.

Campeón y Mejor Macho de las promesas fue un conejo de la raza Californiana, presentado por Luis Chiappino, de Toledo.

Gran Campeona Californiana: Martín Álvarez, de San Carlos.

Gran Campeón Neozelandés: Gastón Bolon, de Las Piedras.

Gran Campeona Rhinelander: Cabaña 3M, de Montevideo.

Gran Campeona Holandés de Fantasía: Gastón Bolon, de Las Piedras.

Gran Campeón Holandés de Fantasía: María Eugenia y Renata Piva, cabaña Los Viejos, de Carmelo.

Gastón Bolon, integrante de la Sudec, informó a El Observador que el martes 6 de mayo comenzará el curso de introducción a la cunicultura, con cuatro clases virtuales y una presencial en una cabaña con instalaciones en Las Piedras. Por informes, hay que llamar al teléfono 096 059 746 o al 095 566 202.