Cambios en el podio de motores de la economía y el principal destino en la exportación de bienes no es China

Concluidos tres meses, por exportaciones (zonas francas incluidas) de carne vacuna se lograron US$ 614 millones, un 24% más que en igual lapso de 2024.

En el caso de la celulosa, se exportó por US$ 552 millones, lo mismo que en el trimestre inicial del año pasado.

En el tercer lugar aparecen los lácteos, con US$ 212 millones y un crecimiento relevante, de 21%.

Entre los tres rubros explican el 47% del total de los ingresos que alcanzaron en lo que va del año los US$ 2.896 millones: un 21% corresponde a la participación de la carne de bovinos, un 19% a la celulosa y un 7% a los productos de la agroindustria lechera.

¿Qué pasa en el resto del top ten?

Concentrado de bebidas, US$ 189 millones, 0% y 7%.

Trigo, US$ 141 millones, -22% y 5%.

Arroz, US$ 112 millones, 56% y 4%.

Subproductos cárnicos, US$ 111 millones, 8% y 4%.

Madera y productos de madera, US$ 109 millones, 1% y 4%.

Vehículos, US$ 87 millones, -18% y 3%.

Productos farmacéuticos, US$ 82 millones, 11% y 3%.

Nota: ingresos acumulados en 2025, variación (%) comparando con 2024 y participación (%) en los ingresos totales.

El podio en marzo

En lo que pasó en marzo de 2025 el podio tiene cambios: por celulosa ingresaron US$ 290 millones, por carne bovina US$ 199 millones y por concentrado de bebidas US$ 80 millones.

En el tercer mes del año, comparando con marzo de 2024, en celulosa la facturación por lo exportado creció 57%, la de carne bovina aumentó 28% y la de concentrado de bebidas ascendió 37%.

Finalmente, observando la incidencia de cada rubro en el total de los ingresos mensuales por exportaciones de bienes, la celulosa explica el 27%, carne bovina el 19% y concentrado de bebidas el 8%.

Brasil lidera entre los mercados

Brasil, con US$ 536 millones acumulados en el lapso enero-marzo y una participación del 18% en el total (US$ 2.896 millones) lideró entre los destinos generadores de divisas, con un crecimiento de 1% con relación al monto de ese período de 2024.

Le sigue China, con US$ 524 millones, una participación de 18% y una baja de 6%.

En tercer lugar aparece la Unión Europea, con US$ 428 millones, 15% de participación y un monto 2% mayor.

El cuarto sitio lo ocupa Estados Unidos, con US$ 392 millones, 14% de participación y un crecimiento de 66%.

En quinto lugar está Argentina, con US$ 128 millones, 4% de participación y un ascenso de 18%.

14-04-2025 11-57-55 a-m-.png

El contexto que observó Uruguay XXI

En marzo de 2025, las solicitudes de exportación, incluidas las zonas francas, alcanzaron US$ 1.060 millones y marcaron un aumento interanual de 14%.

Las exportaciones de este mes estuvieron impulsadas principalmente por las ventas de celulosa, carne bovina y concentrado de bebidas.

En el acumulado del año 2025, con la culminación del primer trimestre del año, las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 2.896 millones, con un incremento interanual de 5%.