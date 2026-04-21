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La última señal de precios que llegó desde los mercados lácteos no fue positiva

La información de nuevas referencias de precios de los lácteos en el mercado internacional, nuevamente, trasladó una señal adversa

21 de abril de 2026 18:57 hs
Precios de los lácteos con un ajuste en el valor medio en el mercado internacional.

Precios de los lácteos con un ajuste en el valor medio en el mercado internacional.

Pexels (archivo)

La información de nuevas referencias de valores de los lácteos en el mercado internacional, nuevamente, trasladó una señal adversa, repitiendo lo que pasó hace 15 días: el precio promedio del conjunto de los productos tuvo este martes 21 de abril una baja y lo mismo sucedió con la leche en polvo entera, indicador de trascendencia especial.

Eso fue lo sucedido en una nueva instancia de la plataforma de comercialización Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), según actualizó el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

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En lo que va de 2026 hubo seis subastas iniciales con mejoras en el valor medio y, últimamente, otras dos con descensos, como se podrá ver más adelante en el detalle.

Segunda licitación de Global Dairy Trade en abril

Considerando todos los productos, la referencia del valor medio se ajustó 2,7% y bajó a US$ 4.143 por tonelada.

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, el precio promedio tuvo este martes 21 una baja de 0,6% quedando así el valor en US$ 3.666 por tonelada.

Un año atras

El precio actual para el conjunto de los lácteos es levemente menor al valor del cierre de abril de 2025 cuando fue US$ 4.385 y en el caso de la leche en polvo entera el actual es bastante menor dado que entonces alcanzó los US$ 4.171 por tonelada.

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (este 21 de abril subió 3,2% a US$ 3.448) y manteca (cayó 7,9% a US$ 5.702).

Últimas 10 subastas en GDT

  • - 2,7% el 21 de abril / US$ 4.143 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.666).
  • - 3,4% el 7 de abril / US$ 4.228 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.687).
  • + 0,1% el 17 de marzo / US$ 4.330 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.409).
  • + 5,7% el 3 de marzo / US$ 4.301 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.863).
  • + 3,6% el 17 de febrero / US$ 4.028 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)
  • + 6,7% el 3 de febrero / US$ 3.830 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.614)
  • + 1,5% el 20 de enero / US$ 3.615 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.449)
  • + 6,3% el 6 de enero / US$ 3.533 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.407)
  • - 4,4% el 16 de diciembre / US$ 3.341 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.161)
  • - 4,3% el 2 de diciembre / US$ 3.507 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.364)

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el incremento más potente en la referencia de precio fue en lactosa (+7,2% y la baja más notoria fue en grasa láctea anhidra (-9,6%).

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En esta subasta participaron 147 postores que adquirieron 14.993 miles de toneladas, un 9,1% menos en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 403, será la primera del mes mayo, el martes 5.

¿Qué es el GDT?

El Comercio Global de Lácteos (GDT, por sus siglas en inglés) es reconocido a nivel mundial en el desarrollo y operación de plataformas de comercio de productos lácteos, lo que apoya de manera importante el desarrollo de un comercio eficiente y transparente de derivados lácteos.

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Lácteos mercados Leche en polvo entera (INALE)

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