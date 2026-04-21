Un hombre murió en un refugio del Mides en La Teja: denunció haber sufrido agresiones en la calle

Un hombre de 41 años murió en la mañana de este martes dentro de un refugio del Ministerio de Desarrollo Social ( Mides ), ubicado en Ruperto Pérez y Concordia, en el barrio La Teja , según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

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De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), el caso está siendo investigado como "muerte dudosa" , luego de que el hombre denunciara haber sido agredio horas antes de su ingreso.

La víctima, una persona en situación de calle, ingresó al refugio sobre la medianoche. En ese momento, relató que había mantenido una discusión con otras personas en la vía pública, quienes presuntamente lo agredieron a golpes y con palos .

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Ante su estado, personal médico de una mutualista acudió al lugar para asistirlo durante la madrugada . Horas más tarde, sobre las 7:00 de la mañana, el hombre volvió a presentar complicaciones de salud .

Ante esto, un equipo médico asistió nuevamente al lugar y constató el fallecimiento de la víctima.

Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el refugio, mientras que efectivos policiales trabajan en conjunto con el Mides para esclarecer las circunstancias del hecho.

Las autoridades buscan determinar si las lesiones denunciadas por la víctima están vinculadas con su muerte, así como identificar a los posibles responsables de la agresión.