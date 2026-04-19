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Tragedia en las 24 horas de Nürburgring: murió el piloto Juha Miettinen tras un brutal choque múltiple que involucró siete autos y en la que corrió Max Verstappen

El finlandés se vio en medio de un accidente múltiple y dejó de existir pese a lo que intentaron hacer los médicos

19 de abril de 2026 12:00 hs
El múltiple accidente en Nürburgring en el que murió el finlandés Juha Miettinen&nbsp;

El múltiple accidente en Nürburgring en el que murió el finlandés Juha Miettinen 

El piloto finlandés Juha Miettinen murió este sábado como consecuencia de las graves heridas sufridas en un accidente múltiple ocurrido en el circuito Nordschleife, durante la primera carrera clasificatoria para las 24 Horas de Nürburgring, una de las competencias de resistencia más exigentes del calendario internacional.

En la misma jornada también participaba el holandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1.

Según informó la dirección de carrera a través de un comunicado oficial, el accidente se produjo en las primeras vueltas e involucró al menos a siete vehículos.

A raíz de la magnitud del impacto, la prueba fue interrumpida de inmediato y posteriormente cancelada para permitir el despliegue de los equipos de rescate y asistencia médica.

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El momento del accidente

Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, los paramédicos no lograron salvar la vida de Juha Miettinen, piloto aficionado de 66 años, quien competía a bordo de un BMW 325icon el número 121.

El piloto fue trasladado al Centro Médico del circuito, donde falleció tras resultar infructuosos los intentos de reanimación.

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La organización precisó que “un total de siete vehículos estuvieron involucrados en la colisión múltiple” y que las tareas de rescate se desarrollaron de inmediato, mientras se aguarda por mayores precisiones sobre la dinámica del accidente.

Los otros seis corredores implicados fueron derivados al Centro Médico y a hospitales cercanos para controles preventivos. De acuerdo con el parte oficial, ninguno presentó heridas de gravedad.

juha miettinen
El piloto Juha Miettinen, de Finlandia, muri&oacute; en N&uuml;rburgring

El piloto Juha Miettinen, de Finlandia, murió en Nürburgring

En ese contexto, Verstappen protagonizaba un regreso al trazado de Nordschleife, donde competía al volante de un Mercedes AMG GT3 junto al austríaco Lucas Auer.

La dupla había finalizado sexta en la clasificación, aunque una penalización posterior los relegó al noveno puesto en la grilla. Sin embargo, la competencia quedó neutralizada rápidamente tras el accidente.

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