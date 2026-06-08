Amenazó de muerte a un niño de tres años, golpeó a un hombre frente a una comisaría y fue condenado

Un hombre de 22 años con antecedentes penales fue condenado a cinco meses de prisión luego de amenazar de muerte al hijo de tres años de una mujer y protagonizar una agresión frente a una dependencia policial en Pan de Azúcar , informó la Jefatura de Policía de Maldonado .

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Según el parte oficial, el caso comenzó el pasado 4 de junio , cuando una mujer se presentó en la Seccional 3ª para denunciar que un hombre mantenía conflictos personales con su esposo y había amenazado con quitarle la vida a su hijo menor de edad .

Al día siguiente, mientras un testigo declaraba en la dependencia policial sobre los hechos denunciados, el presunto autor circulaba por las inmediaciones de las calles Piedras y Félix de Lizarza.

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De acuerdo con la información policial, el hombre agredió físicamente a una persona que aguardaba a quien estaba prestando declaración en la seccional. Además, provocó disturbios en el lugar y posteriormente se dio a la fuga.

Tras ser informada de lo ocurrido, la Fiscalía Letrada de 1° Turno solicitó la requisitoria del sospechoso.

El 6 de junio, personal policial lo detuvo en la calle Colón y lo trasladó a una dependencia policial para continuar con las actuaciones.

Finalizada la instancia fiscal, el hombre fue conducido ante el Juzgado Letrado de 4° Turno, que dispuso su condena como autor penalmente responsable de un delito de violencia privada agravada. Como pena, la Justicia le impuso cinco meses de prisión efectiva.