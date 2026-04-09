Ingresos por exportaciones de lácteos, con crecimiento solo en manteca, pasaron los US$ 200 millones

En el trimestre inicial de 2026 la facturación por las exportaciones de productos lácteos fue un 6% inferior a la que se registró de enero a marzo de 2025, totalizando US$ 209 millones , informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

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La facturación generada por las exportaciones uruguayas de lácteos es una referencia trascendente, considerando que en 2025 ese segmento de bienes ocupó el cuarto sitio en el ranking de principales productos exportados detrás de carne bovina, celulosa y soja, por delante de concentrado de bebidas que completó el top five.

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El trabajo elaborado por los profesionales del Inale, al que accedió El Observador, considera un conjunto de cuatro rubros ya citados, con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Los ingresos acumulados tuvieron las siguientes realidades comparando los enero-marzo de 2026 y 2025:

En leche en polvo entera se percibió un descenso de 5% (US$ 140 millones).

En leche en polvo descremada hubo una caída de 30% (US$ 9 millones).

En queso se registró una baja de 8% (US$ 22 millones).

En manteca hubo un incremento de 15% (US$ 19 millones).

Si la lectura se hace sobre el volumen colocado, en enero-marzo de 2026 se exportaron 49.439 toneladas y se apreciaron, comparando con el mismo periodo de 2025, los siguientes registros:

Suba de 3% en leche en polvo entera (38.606 toneladas).

Caída de 31% en leche en polvo descremada (2.994 toneladas).

Descenso de 10% en el caso del queso (4.527 toneladas).

Crecimiento de 25% en manteca (3.312 toneladas).

Leche en polvo entera

La leche en polvo entera sigue siendo, por mucha distancia, el producto más exportado en volumen (78% del total embarcado) e ingreso (67% del total obtenido), poniendo el foco siempre en el acumulado durante 2026.

Con relación a los precios promedio, comparando el acumulado en enero-marzo de cada año, fue 7% inferior en leche en polvo entera; 1% mayor en leche en polvo descremada; 2% superior en queso; y cayó 9% en manteca.

Considerando lo más reciente, lo que sucedió con los negocios de marzo de 2026, los precios promedio fueron:

US$ 3.560 por tonelada de leche en polvo entera.

US$ 3.148 por tonelada de leche en polvo descremada.

US$ 5.025 por tonelada de para quesos.

US$ 5.368 por tonelada de manteca.

Un dato adicional es que si se compara el precio recibido en marzo de 2026 con el de diciembre de 2025 se registró un aumento en la leche en polvo entera (18%), una baja en leche en polvo descremada (18%), una caída en quesos (2%) y un retroceso en manteca (21%).

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Lo que pasó en el último año completo

En 2025 la facturación por exportaciones de lácteos fue superior (+13%) a la que se registró en 2024, de enero a diciembre, avanzando de US$ 853,9 millones a un récord de US$ 962,7 millones.

El anterior récord se había logrado en 2022 con US$ 925,2 millones (+23% respecto a 2021).

Es la tercera vez que se superan los US$ 900 millones (en 2013 fueron US$ 907 millones y +15% que en 2012).

En volúmenes, los mejores registros se lograron en 2012 con 246.613 toneladas (+21% respecto a 2011) y en 2024 con 241.135 toneladas (5% más que en 2023), alcanzando en 2025 las 214.980 toneladas.

Clientes que lideran: Argelia y Brasil

Argelia sigue liderando entre los destinos para los lácteos que Uruguay exporta.

Considerando los últimos 12 meses (año móvil), los principales clientes fueron Argelia (35%) y Brasil (27%), con participaciones menores de Mauritania, Arabia Saudita y México (3% cada uno).

Teniendo en cuenta los cuatro rubros, Brasil fue el principal destino para dos: leche en polvo descremada (captó el 82% del total) y quesos (28%); Argelia lo fue para leche en polvo entera (49%); y Arabia Saudita para la manteca (30%).

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Mercado internacional para leche en polvo

En marzo de 2026 el precio promedio pactado para la leche en polvo entera exportada por Sudamérica fue US$ 3.900/ton, con un aumento de 3% respecto al mes anterior y está 8% por debajo del valor de marzo de 2025.

En marzo de 2026 el precio promedio pactado para la leche en polvo descremada exportada por Sudamérica fue US$ 3.400/ton, con un ascenso de 4% respecto al mes anterior y está 7% por encima del valor de marzo de 2025.