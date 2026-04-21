Consejo de Salarios: Cámara de la Industria Láctea responsabiliza al sindicato por demora en lograr un acuerdo

La tensión en la agroindustria láctea , en los sectores empresarial y sindical , no cede y al inicio de esta semana trascendió el parecer de la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU) , que expuso su mirada sobre el momento adverso del sector y la demora en alcanzar un acuerdo en las negociaciones en el Consejo de Salarios .

Inicialmente, en un documento dirigido al personal de las industrias lácteas activas en Uruguay, al que accedió El Observador, la cámara detalló una secuencia de desafíos que la cadena láctea afrontó en los últimos años: problemas de competitividad, dificultades climáticas y adversidades en el mercado local e internacional , "con una caída de los precios en el entorno del 25% en el último semestre".

Todo eso, se mencionó, condujo al cierre de varios sistemas productivos y lo mismo sucedió en el sector industrial .

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Con eso como marco, la CILU indicó: "lamentamos informar que, tras casi diez meses desde el inicio de las negociaciones en el Consejo de Salarios y numerosas instancias de dialogo, aún no se ha conseguido concretar un acuerdo ".

Durante este lapso, añadió, "se han llevado a cabo reiteradas medidas de fuerza que han imposibilitado un desarrollo adecuado y productivo del ámbito, dado que la paz laboral es indispensable para su buen funcionamiento".

El contexto

En el comunicado, titulado "Consejo de Salarios y Paz para ser sostenibles", la CILU destaca que la propuesta que se verá a continuación "es un esfuerzo significativo por alcanzar un acuerdo que abarque los 14 meses restantes del convenio".

La cámara industrial expuso que, considerando los lineamientos del Poder Ejecutivo —"que contemplan una mejora sustancial del salario real para los trabajadores sobre buenas bases de condiciones laborales"—, la CILU presentó una propuesta el 30 de marzo que incluía los siguientes beneficios:

Una partida adicional por trabajador, sujeta a la inclusión de una cláusula de paz idéntica a la firmada en agosto de 2022 por las partes, aplicable al plazo remanente del convenio (14 meses).

Un ajuste adicional para los salarios de la primera franja (inferiores a nominal $ 38.950) del 1,5% el primer año y 1,5% el segundo año.

Día libre por mudanza y ampliación día libre por violencia de género.

Compromiso para brindar la capacitación necesaria frente a inversiones tecnológicas clave para mantener la competitividad, garantizando en todo momento la continuidad laboral y el respeto por las condiciones laborales ya establecidas.

Lo que la CILU expuso sobre la actitud de la FTIL

Finalmente, como se podrá ver a continuación en el comunicado adjunto, la cámara señala que "la FTIL (Federación de Trabajadores de la Industria Láctea) ha respondido con nuevas medidas de paro, ignorando la propuesta presentada por la CILU y generando mayores riesgos para la estabilidad futura de toda la cadena láctea" y que "la CILU reafirma su voluntad de continuar participando en las instancias de negociación y su compromiso con un diálogo constructivo y responsable que defienda la producción nacional".