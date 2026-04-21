El Cepillo González se gana su lugar en Peñarol, Diego Aguirre lo reconoció y tendrá una nueva oportunidad

Peñarol atraviesa una importante crisis deportiva y sanitaria. El equipo de Diego Aguirre lleva cuatro partidos sin poder ganar -los tres últimos en el Campeón del Siglo- y además tiene a siete jugadores lesionados. Sin embargo, en los dos últimos encuentros un jugador dio señales muy positivas: Franco "Cepillo" González .

El volante de 21 años entró bien contra Platense, el jueves pasado por Copa Libertadores , y mejor aún ayer en el empate 2-2 contra Juventud .

Si bien apenas disputó 7 minutos contra el Calamar y 16 ante los pedrenses, e n los dos partidos le cambió el panorama al equipo de mitad de cancha en adelante.

Por su velocidad, por sus ganas, por su capacidad para encarar, por meter un pase dejando a un compañero en posición de gol, por su búsqueda del arco.

Leonardo Fernández se operó y Marcelo Solomita contó la verdad sobre la lesión del 10 de Peñarol: se rompió ligamentos cruzados de rodilla

Astrólogo de Boca Juniors llama a los hinchas de Peñarol a realizar un particular rito este martes por la noche

Lo reconoció el propio Aguirre el lunes tras el empate de Peñarol; "Entró muy bien, fueron unos 20 minutos, generó peligro, si me decís algo positivo hoy es que entró muy bien".

González, quien llegó a Peñarol a mediados de 2023 procedente de Danubio luego de proclamarse campeón del mundo sub 20 con Uruguay, tuvo dos salidas a préstamo desde su desembarco en el club.

Primero se fue a Yverdon de Suiza (9 partidos, una asistencia y 562 minutos en cancha) y el año pasado a La Equidad de Colombia (8 partidos, dio dos asistencias y totalizó 373 minutos en cancha).

Cuando retornó este año a Peñarol, Aguirre le dejó claro cuál era su rol: lo mandó a jugar con la Tercera la Copa de la Liga AUF.

Luego jugó 13 minutos contra Nacional en la Supercopa Uruguaya, 25' contra Central en la derrota en el Campus, 5' contra Racing en la caída en el Campeón del Siglo y los reseñados minutos ante Platense y Juventud.

En total lleva 66 minutos repartidos en cinco encuentros oficiales de la temporada (la Copa de la Liga AUF era amistosa). En los demás estuvo cinco partidos en el banco y cinco afuera de la convocatoria.

La rotura de ligamentos de Leonardo Fernández, quien fue operado este lunes, obliga a Aguirre a buscar nuevos generadores de juego.

Contra Liverpool probó con un doble 9 (Matías Arezo-Facundo Batista), no funcionó. Contra Platense superpobló el mediocampo (Eric Remedi-Jesús Trindade-Roberto Fernández) colocando a Leandro Umpiérrez y Eduardo Darias de extremos. No funcionó. Ante Juventud colocó a Darias en el puesto de Fernández (detrás del 9) y a Umpiérrez de extremo izquierdo. Tampoco funcionó.

El Cepillo le dio otra vivacidad al ataque y asistió a Umpiérrez en el segundo gol. También generó la última chance con una notable corrida y pase a la izquierda para un intento del Indio Fernández.

Claro está que una cosa es jugar escasos minutos sobre el final de un partido que hacerlo desde el vamos. González deberá encarar ese desafío. Peñarol vuelve a jugar este domingo a la hora 19.00 ante Wanderers en el Centenario. El bohemio llega hundido en zona de descenso. Pero también Juventud estaba último en el Apertura y futbolísticamente fue mucho más que Peñarol.

El jugador está marcado para la hinchada por su expulsión en la primera final del Uruguayo 2023 contra Liverpool, en Belvedere.

Tiene contrato hasta junio de 2027 con Peñarol. Y ahora sabe que esta es La Oportunidad.