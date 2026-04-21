Astrólogo de Boca Juniors llama a los hinchas de Peñarol a realizar un particular rito este martes por la noche

Giorgio Armas, conocido popularmente como el astrólogo de Boca Juniors, realizó un llamado a los hinchas de Peñarol para "limpiar" al club del trabajo energético al que fue sometido y que es responsable del mal momento del equipo, tanto en los resultados como en la pandemia de lesionados que tiene.

Peñarol le ganó 2-0 a Progreso el 4 de abril , en el Estadio Centenario, por la fecha 10 del Torneo Apertura y desde entonces no volvió a ganar: perdió dos partidos y empató los dos restantes.

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A este mal momento deportivo, se le suma una situación sanitaria compleja que va empeorando partido tras partido.

Peñarol empezó la temporada con Eduardo Darias, Tomás Olase y Germán Barbas volviendo de una operación de ligamentos cruzados, con Javier Cabrera al margen por la misma razón, prescindió de David Terans por rotura parcial del tendón de aquiles (caducó su préstamo el 31 de diciembre y el jugador volvió a Fluminense), en el primer partido de pretemporada se lesionó la rodilla Abel Hernández, y durante la temporada se fueron lesionando Lucas Hernández (desgarro), Diego Laxalt, Franco Escobar, Nahuel Herrera (operado del hombro), Emanuel Gularte (desgarro), Eduardo Darias (esta vez desgarro), Maximliano Olivera, Brandon Álvarez (desgarro), Leandro Umpiérrez, Lorenzo Couture y este lunes estuvo al margen Arezo y se lesionaron Maxi Olivera (esta vez lesión muscular) y Luis Angulo.

Desde hace un par de años, el astrólogo Giorgio Armas, muy vinculado con Boca Juniors, comenzó a hacer "trabajos" para Peñarol.

El año pasado pronosticó que el juez Wilmar Roldán podía perjudicar al club en la revancha de octavos de final contra Racing y sobre el final del partido, el colombiano cobró un penal muy polémico.

En marzo del año pasado le recomendó a Leonardo Fernández volver a usar la número 8 utilizada en su brillante 2024. El volante había empezado a usar la 10 y sus rendimientos habían decaído.

En mayo del año pasado también habló sobre Nacional y dijo que "Mercurio retrógrado" había afectado a Pablo Peirano en su ciclo al frente del tricolor.

Ahora hizo un llamado a los hinchas de Peñarol.

El pedido consiste en prender una vela amarilla y otra negra sobre un plato que contenga canela molida y azúcar.

El ritual popular debe llevarse a cabo a la hora 22.00 de este martes y la finalidad es "limpiar a Peñarol del trabajo energético negativo que le están haciendo".