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Los nuevos goleadores del Torneo Apertura, quienes aprovecharon que Matías Arezo no jugó en Peñarol; mirá la tabla

La tabla de goleadores del Torneo Apertura tiene dos nuevos líderes tras la lesión de Matías Arezo; mirá la tabla

21 de abril de 2026 7:38 hs
Matías Arezo en el partido entre Peñarol y Danubio

Matías Arezo en el partido entre Peñarol y Danubio

Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Tras la 12ª fecha, el Torneo Apertura tiene dos nuevos goleadores en una etapa en la que Matías Arezo, quien venía al frente de la clasificación, no pudo jugar este lunes debido a que tuvo una lesión.

El atacante mirasol llegaba a esta jornada con 6 tantos, al frente de la tabla, junto a Maximiliano Noble de Deportivo Maldonado y Salomón Rodríguez de Montevideo City Torque.

El argentino Álvaro López, de Albion, pasó a liderar el viernes al marcar un tanto en la goleada 6-1 ante Central Español.

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albion peñarol 20260314
El equipo de Albion antes de enfrentar a Peñarol

El equipo de Albion antes de enfrentar a Peñarol

De esa forma, llegó a 7 conquistas en la tabla.

Mientras que Maxi Gómez, que tenía 5, lo igualó con 7 tantos al marcar un doblete de penal el domingo ante Liverpool.

20260419 Maximiliano Gómez Liverpool Nacional Torneo Apertura 2026 Foto Dante Fernández Focouy (10)
Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez

Con esos tantos, el 9 de Nacional pasó también a liderar. Tiene un partido menos jugado que López, si bien ambos cuentan la misma cantidad de goles, y también los mimos de penal, tres cada uno, a falta de las últimas tres fechas.

Goleadores del Torneo Apertura 2026:

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