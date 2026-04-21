Los nuevos goleadores del Torneo Apertura, quienes aprovecharon que Matías Arezo no jugó en Peñarol; mirá la tabla

Tras la 12ª fecha, el Torneo Apertura tiene dos nuevos goleadores en una etapa en la que Matías Arezo , quien venía al frente de la clasificación, no pudo jugar este lunes debido a que tuvo una lesión.

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El atacante mirasol llegaba a esta jornada con 6 tantos, al frente de la tabla, junto a Maximiliano Noble de Deportivo Maldonado y Salomón Rodríguez de Montevideo City Torque.

Arezo fue baja de último momento en Peñarol y la fecha tuvo cambio de mando en la clasificación de los artilleros.

El argentino Álvaro López, de Albion, pasó a liderar el viernes al marcar un tanto en la goleada 6-1 ante Central Español.

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albion peñarol 20260314 El equipo de Albion antes de enfrentar a Peñarol albion peñarol 20260314

De esa forma, llegó a 7 conquistas en la tabla.

Mientras que Maxi Gómez, que tenía 5, lo igualó con 7 tantos al marcar un doblete de penal el domingo ante Liverpool.

20260419 Maximiliano Gómez Liverpool Nacional Torneo Apertura 2026 Foto Dante Fernández Focouy (10) Maximiliano Gómez Foto: Dante Fernández/Focouy

Con esos tantos, el 9 de Nacional pasó también a liderar. Tiene un partido menos jugado que López, si bien ambos cuentan la misma cantidad de goles, y también los mimos de penal, tres cada uno, a falta de las últimas tres fechas.

Goleadores del Torneo Apertura 2026: