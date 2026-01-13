El complicado momento del Cepillo González en Peñarol: Diego Aguirre lo mandó a jugar con juveniles, erró un penal y la ilusión que generó al llegar se diluyó

Franco González llegó a Peñarol con el aura de campeón mundial sub 20 en 2023 y generando mucha ilusión. Sin embargo, su futuro es incierto y a seis meses de que se le termine el contrato, el jugador no figura en los planes de Diego Aguirre y la plusvalía del 15% que el aurinegro tenía para un pase se sigue diluyendo.

El lunes sorprendió su presencia en el equipo juvenil que debutó en la Copa de la Liga AUF enfrentando a Central Español . El entrenador Aguirre definió jugar ese partido con un equipo de jóvenes con la base de la Tercera que se proclamó campeona en 2025.

Cepillo González jugó detrás del centrodelantero Luciano González con Facundo Martínez a la derecha y Brandon Álvarez a la izquierda.

Se mostró participativo, veloz con pelota y activo. Pero nunca pudo generar desnivel ante una defensa de Central Español muy bien plantada.

En el segundo tiempo, además, malogró un penal que se estrelló en el vertical derecho.

Lo del penal es una anécdota. Lo real es que Diego Aguirre jugó este martes dos tiempos de 25', a puertas cerradas en el Campeón del Siglo contra Independiente, y ahí Cepillo González no figuró.

En agosto de 2023, pocos meses después de proclamarse campeón del mundo con Uruguay en el Mundial sub 20 de Argentina, en final ante Italia, Peñarol lo fichó en una operación de US$ 1,5 millones que se pagó en tres cuotas.

Según se informó en el consejo directivo de Peñarol, el club solo pagó US$ 100 mil y gran parte de la primera cuota la pagó el empresario del jugador, Edgardo Lasalvia.

Peñarol se reservó una plusvalía del 15% de una futura venta que hoy está muy lejos de poder concretarse.

González jugó 30 partidos, hizo 5 goles y dio dos asistencias en un año en Peñarol.

Pero quedó marcado por la expulsión en la primera final del Campeonato Uruguayo 2023, contra Liverpool en Belvedere.

A mediados de 2024 salió a préstamo a Yverdon de Suiza con 9 partidos, una asistencia y 562 minutos en cancha.

En el segundo semestre de 2025, tras jugar un solo partido en el Apertura (29 minutos) con Peñarol se fue a La Equidad de Colombia.

Ahí disputó 8 partidos, dio dos asistencias y totalizó 373 minutos en cancha.

Tiene contrato hasta mediados de este año, pero la ilusión que generó con su llegada a Peñarol se fue diluyendo con el tiempo y hoy no es un jugador que esté en los planes de Aguirre para arrancar el año.

El Cepillo puede jugar en el puesto de Leonardo Fernández que tenía como recambio a David Terans que, lesionado, volvió a Fluminense tras vencerse el préstamo.

Leando Umpiérrez puede ocupar ese puesto de Fernández aunque este 2026 Aguirre lo colocó ante Independiente como extremo por izquierda.