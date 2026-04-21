Expresidente del INAU cuestiona cambios en el área de Adopciones: directorio tiene "actitud reaccionaria y ultraconservadora"

La gestión del INAU está siendo objeto de cuestionamientos por parte de la oposición, que prevé interpelar a las autoridades en las próximas semanas. En este caso, una resolución adoptada en los últimos días por parte del actual directorio de la institución disparó cuestionamientos de su anterior presidente.

Pablo Abdala, hoy diputado, se manifestó en contra de la decisión del INAU de implementar algunos cambios en la estructura organizativa, que, a su entender, implicarán volver a los planes de administraciones anteriores del Frente Amplio.

Una de ellas, señaló el diputado en diálogo con El Observador, refiere a la decisión del directorio de eliminar el área de jurídica de Adopciones para moverla a departamento que maneja todos los temas jurídicos en la institución.

En los últimos días, el directorio desplazó al entonces director de Adopciones, Darío Moreira, después de una serie de escándalos en los procesos de adopción , y nombró en su lugar a quien se desempeñaba en el programa Cercanías, la educadora social Nair Ramos.

La decisión se enmarca en la revisión de procesos y el análisis de una reestructura en la división. Una de las medidas que está sobre la mesa, pero que todavía no se ha tomado una definición, es que el área de Adopciones deje de estar directamente vinculada con el directorio, y pase a quedar bajo el paraguas del Programa de Familia y Cuidados Parentales, como sucedía en la anterior administración frenteamplista. La decisión aún no fue tomada porque el directorio espera informes técnicos de la Oficina Nacional de Servicio Civil antes de avanzar en esa línea.

"La administración está teniendo una actitud regresiva, decide volver al pasado, a las administraciones del Frente Amplio de 2005. Estos cambios conducen al debilitamiento de Adopciones, un área que había quedado reducida a su mínima expresión", dijo Abdala a El Observador. "Vuelven, a mi juicio, en una actitud reaccionaria y ultraocnservadora, a reinstalar el mismo modelo de 2005".

Los cuestionamientos de la oposición se dan en medio de estos cambios que están en el mapa de la actual dirección del INAU, así como también de una interpelación que, según supo El Observador, está prevista para las próximas semanas. La Cámara de Diputados maneja por estas horas la posibilidad de que las autoridades asistan al Parlamento el próximo 5 de mayo.