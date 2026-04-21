En el liceo: un alumno atacó con un arma a otro compañero

El Liceo N°1 de Barros Blancos, Canelones, fue escenario el lunes de un nuevo hecho de tensión en los establecimientos educativos del país: una pelea entre dos estudiantes derivó en una situación de amenaza con un arma.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El episodio se produjo sobre el final del turno matutino, cuando uno de los menores empuñó un arma y golpeó con la culata al otro. Según informó el medio local El Megáfono , la situación generó alarma inmediata entre quienes estaban presentes. "Ante esto, varios padres que se encontraban en el liceo intervinieron, lograron reducir al agresor y lo inmovilizaron contra un vehículo", completó.

Minutos después del incidente, docentes del centro tomaron el control de la situación y uno de ellos retiró el objeto, confirmando con posterioridad que trataba de una pistola de aire comprimido.

Primaria investiga denuncia por maltrato contra una niña de cuatro años en escuela de Ciudad de la Costa

Escape de gas en Tres Cruces: evacuaron una escuela e investigan las causas de la fuga

Tras el episodio, se dio aviso a la Policía, mientras que, en medio del caos, las autoridades del liceo resolvieron cerrar el portón de acceso.

¿Quién es el alumno que amenazó a un compañero con un arma de juguete?

De acuerdo a la información primaria, los involucrados serían estudiantes de tercer año y, si bien en un inicio se temió un posible ataque mayor, se descartó que existiera una intención de tiroteo. No obstante, el hecho generó fuerte preocupación en la comunidad educativa.

image Amenaza de tiroteo en Liceo de Barros Blancos 1 registrada días atrás

A raíz de lo ocurrido, docentes del liceo analizan la posibilidad de realizar un paro en señal de rechazo ante la situación de violencia y las amenazas registradas durante el incidente.