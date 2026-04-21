Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes
Miércoles:
Mín  16°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / CANELONES

En el liceo: un alumno atacó con un arma a otro compañero

El episodio se produjo sobre el final del turno matutino, cuando uno de los menores empuñó un arma y golpeó con la culata al otro

21 de abril de 2026 8:17 hs
Liceo 1 de Barros Blancos, Canelones (Google)

Liceo 1 de Barros Blancos, Canelones (Google)

El Liceo N°1 de Barros Blancos, Canelones, fue escenario el lunes de un nuevo hecho de tensión en los establecimientos educativos del país: una pelea entre dos estudiantes derivó en una situación de amenaza con un arma.

El episodio se produjo sobre el final del turno matutino, cuando uno de los menores empuñó un arma y golpeó con la culata al otro. Según informó el medio local El Megáfono, la situación generó alarma inmediata entre quienes estaban presentes. "Ante esto, varios padres que se encontraban en el liceo intervinieron, lograron reducir al agresor y lo inmovilizaron contra un vehículo", completó.

Minutos después del incidente, docentes del centro tomaron el control de la situación y uno de ellos retiró el objeto, confirmando con posterioridad que trataba de una pistola de aire comprimido.

Más noticias

Escape de gas en Tres Cruces: evacuaron una escuela e investigan las causas de la fuga

Primaria investiga denuncia por maltrato contra una niña de cuatro años en escuela de Ciudad de la Costa

Embed

Tras el episodio, se dio aviso a la Policía, mientras que, en medio del caos, las autoridades del liceo resolvieron cerrar el portón de acceso.

¿Quién es el alumno que amenazó a un compañero con un arma de juguete?

De acuerdo a la información primaria, los involucrados serían estudiantes de tercer año y, si bien en un inicio se temió un posible ataque mayor, se descartó que existiera una intención de tiroteo. No obstante, el hecho generó fuerte preocupación en la comunidad educativa.

image
Amenaza de tiroteo en Liceo de Barros Blancos 1 registrada días atrás

Amenaza de tiroteo en Liceo de Barros Blancos 1 registrada días atrás

A raíz de lo ocurrido, docentes del liceo analizan la posibilidad de realizar un paro en señal de rechazo ante la situación de violencia y las amenazas registradas durante el incidente.

Las más leídas

IM propone cambiar nombre de la avenida Ramón Anador, luego de que investigador averiguara el verdadero nombre del homenajeado

Peñarol 2-2 Juventud por el Torneo Apertura: el aurinegro volvió a jugar mal pero tuvo la virtud de reaccionar para rescatar un punto

Denuncian a intendente de Paysandú ante la Jutep por viaje a Italia

A cinco meses de la sentencia, ¿qué fue de la vida de Diego García, condenado a seis años y ocho meses de prisión por agresión sexual con acceso carnal?

Temas

Liceo

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos