Sin pausa y sin control: la hinchada de Nacional volvió a generarle al club otra multa, van 11 sanciones en 13 partidos a nivel local de esta temporada

La hinchada de Nacional le generó a su club multas u otras sanciones en 11 de los 13 partidos oficiales de la temporada a nivel local. Por la conducta de los parciales en ocasión del partido contra Liverpool del pasado domingo, el tricolor fue nuevamente castigado.

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El partido se jugó en el Estadio Centenario, Nacional lo ganó 3-1 , pero los hinchas volvieron a demostrar su impunidad para violar los reglamentos, tal como lo vienen haciendo en todos los campeonatos.

Nacional fue castigado por la responsabilidad objetiva que tienen los clubes por el comportamiento de todos sus oficiales e hinchas, consagrada en el artículo 5 del Código Disciplinario de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Según consignó la Comisión Disciplinaria de la AUF en su dictamen, la sanción se debe nuevamente al ingreso de banderas de mayor tamaño al permitido (uno por dos metros).

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Desde los graves incidentes que se generaron en la final del Torneo Intermedio 2025, rige la prohibición de entrar banderas más grandes de las permitidas. Pero la hinchada de Nacional hace caso omiso y la dirigencia no termina de hincarle el diente al asunto. Dado lo que ocurre fin de semana tras fin de semana, el club pagas las multas y los parciales actúan a voluntad.

Por violaciones al protocolo de seguridad vigente, que prohíbe el ingreso de banderas mayores a uno por dos metros, nuevamente la parcialidad tricolor hizo que el club sea multado por parte de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En 11 de las 13 fechas del Torneo Apertura, Nacional recibió sanciones económicas. Un triste récord para los tricolores.

Esta vez la multa recibida fue de 65 unidades reajustables (UR) que al precio de abril, $ 1.914,42, el monto asciende a $ 124.437.

Nacional ya lleva pagadas $ 1.135.517 en concepto de multas en lo que va del año.

Las multas de Nacional en la temporada 2026

Torneo / Fecha Rival Estadio Multa Supercopa vs Peñarol Centenario 180 UR / $ 333.329 Apertura / 1 vs Boston River Florida Advertencia Apertura / 2 vs Racing GPC Apercibido Apertura / 3 vs Progreso Durazno 15 UR / $ 27.000 Apertura / 4 vs Peñarol GPC 150 UR / $ 277.774,5 Apertura / 5 vs Juventud P. Artigas 35 UR / $ 66.903 Apertura / 6 vs Wanderers GPC 35 UR / $ 66.903 Apertura / 7 vs Defensor Sporting Franzini 25 UR / $ 47.888 Apertura / 10 vs Central Español GPC 55 UR / $ 105.134 Apertura / 11 vs Deportivo Maldonado Domingo Burgueño Miguel 45 UR / $ 86.149 Apertura / 12 vs Liverpool Centenario 65 UR / $ 124.437 TOTAL 540 UR / $ 1.135.517

Multa para Danubio

Otro club que fue sancionado el lunes fue Danubio, que el fin de semana jugó contra Deportivo Maldonado empatando 1-1 en el estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff.

El franjeado recibió una multa de 40 UR, monto que asciende a $ 76.577.

Progreso, en cambio, recibió una advertencia por el comportamiento de sus hinchas en el partido del sábado ante Wanderers.