El jugador de Nacional que fue suspendido, se pierde el clásico ante Peñarol y lo que resta de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol

El jugador de Nacional , Gianfranco Espíndola, fue suspendido este lunes por golpear en el rostro a Agustín Zuvich y debido a ello, se perderá la posibilidad de disputar nada menos que el clásico de la Liga Uruguaya de Básquetbol ante Peñarol. El Tribunal de Penas de la Federación Uruguaya de Básketball (FUBB) lo sancionó por cuatro encuentros.

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La noticia la dio a conocer Basquet Caliente y fue confirmada por Referí a través de una fuente.

En el pasado triunfo ante Aguada, Espíndola había sido denunciado por "aplicarle un codo en el rostro" a Zuvich, y eso derivó en la pena conocida este lunes.

Gianfranco Espíndola es un jugador importante en el andamiaje del equipo de Nacional, que viene de ser tercero en la Basketball Chamions League Americas, al vencer en ese encuentro, por goleada 94-65, a Flamengo.

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En dicho partido, algunos hinchas tricolores cantaron consignas en contra del presidente Ricardo Vairo.

20251013 Gianfranco Espíndola Nacional Peñarol clásico Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026. Foto: @LUB_Uy Gianfranco Espíndola Foto: @LUB_Uy

Al basquetbolista tricolor le aplicaron cuatro encuentros de suspensión, por lo que no podrá pagar una multa y jugar, como ocurre cuando las suspensiones son hasta tres compromisos.

De esta forma, Espíndola no jugará el clásico de este miércoles a la noche en el Gran Parque Central contra Peñarol.

Además, se perderá los partidos contra Aguada del próximo sábado, Hebraica Macabi (martes 28) y Defensor Sporting (sábado 2 de mayo), volviendo recién en el primero de los compromisos por playoffs.