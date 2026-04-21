PIT-CNT: los principales acuerdos de la central sindical con el gobierno en el diálogo sobre seguridad social

La Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT aprobó por amplia mayoría una resolución sobre el diálogo social en seguridad social impulsado por el gobierno, en la que definió que no existen condiciones para un acuerdo global, aunque enumeró una serie de avances alcanzados en la negociación.

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No hay acuerdo general, pero sí avances El PIT-CNT sostuvo que “no se han desarrollado las condiciones para un acuerdo de carácter general”, aunque valoró conquistas derivadas de la negociación.

Entre los principales puntos:

Reforma del sistema mixto: desvinculación de las AFAP de la administración directa.

desvinculación de las AFAP de la administración directa. Edad de retiro: posibilidad de jubilarse a los 60 años, con incentivos diferenciados para postergar el retiro.

posibilidad de jubilarse a los 60 años, con incentivos diferenciados para postergar el retiro. Reconocimiento de aportes previos a 1996: eliminación del plazo que limitaba su cómputo.

eliminación del plazo que limitaba su cómputo. Jubilación mínima: se apunta a evitar la licuación del suplemento solidario. Cambios en derechos, cuidados y trabajo El acta incorpora una serie de medidas sociales y laborales: