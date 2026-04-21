PIT-CNT: los principales acuerdos de la central sindical con el gobierno en el diálogo sobre seguridad social

La Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT aprobó por amplia mayoría una resolución sobre el diálogo social en seguridad social impulsado por el gobierno, en la que definió que no existen condiciones para un acuerdo global, aunque enumeró una serie de avances alcanzados en la negociación.
No hay acuerdo general, pero sí avances
El PIT-CNT sostuvo que “no se han desarrollado las condiciones para un acuerdo de carácter general”, aunque valoró conquistas derivadas de la negociación.
Entre los principales puntos:
- Reforma del sistema mixto: desvinculación de las AFAP de la administración directa.
- Edad de retiro: posibilidad de jubilarse a los 60 años, con incentivos diferenciados para postergar el retiro.
- Reconocimiento de aportes previos a 1996: eliminación del plazo que limitaba su cómputo.
- Jubilación mínima: se apunta a evitar la licuación del suplemento solidario.
Cambios en derechos, cuidados y trabajo
El acta incorpora una serie de medidas sociales y laborales:
- Transferencias a la primera infancia: se duplicarán y en algunos casos se triplicarán.
- Sistema de cuidados: avance hacia la universalización y estudio de financiamiento propio.
- Licencias paternales: se ampliarán.
- Trabajo por cuenta propia: ampliación de derechos, incluido el acceso al seguro de desempleo.
- Prestación para mayores de 70 años: ingreso mínimo para quienes no tengan recursos.
Otros puntos relevantes del acuerdo
La resolución también incluye definiciones técnicas y correctivos:
- Artículo 8: se buscarán soluciones para corregir situaciones de desigualdad en el sistema.
- Jubilación por incapacidad: se eliminará el recorte impuesto por la ley vigente para casos con causal común.
- Fondo de garantía de créditos laborales: aún sin definición final, pero en discusión para respetar el espíritu de la ley.
Financiamiento y discusión de fondo
El PIT-CNT planteó que uno de los ejes centrales sigue siendo el financiamiento del sistema:
- Nuevas formas de imposición: para adaptar la seguridad social a cambios económicos y tecnológicos.
- Financiamiento del sistema y de cuidados: pasarán a una futura Estrategia Nacional de Desarrollo.
- Sobretasa al patrimonio: propuesta para gravar al 1% más rico y destinar recursos a la infancia vulnerable.