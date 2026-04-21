Ministerio del Interior abre llamado laboral para 648 cargos de agentes policiales: requisitos y cómo anotarse

El Ministerio del Interior abrió un llamado laboral para cubrir 648 cargos de agente y agente eventual en el subescalafón ejecutivo policial, con destino a distintas unidades en todo el territorio nacional.

El llamado prevé la incorporación de efectivos en función de las necesidades del servicio en todo el país.

Las tareas estarán vinculadas al mantenimiento del orden público, la prevención del delito y otras funciones policiales .

Llamado laboral de BPS busca contratar a 86 administrativos con sueldo de más de $82 mil: los requisitos

El llamado está dirigido a personas que cumplan con una serie de condiciones generales:

Tener entre 18 y 35 años al cierre de la inscripción

al cierre de la inscripción Ser ciudadano natural o legal con al menos cinco años de ejercicio

Contar con ciclo básico completo (Secundaria o UTU)

(Secundaria o UTU) Tener credencial cívica y haber votado en las últimas elecciones

Presentar certificado de antecedentes judiciales y acreditar buena conducta

Contar con aptitud física y médica

Cupos y acciones afirmativas

El concurso incluye cupos específicos para determinados colectivos:

8% para personas afrodescendientes (52 cargos)

1% para personas trans (6 cargos)

2% para víctimas de delitos violentos (13 cargos)

Cómo es el proceso de selección

El proceso de ingreso incluye varias etapas eliminatorias y puntuables:

Control de requisitos

Pruebas físicas y culturales

Evaluación médica y psicológica

Entrevista personal

El orden final se definirá por puntaje, sin un mínimo total, y se generarán listas de prelación por zonas del país.

Cómo y dónde anotarse

La convocatoria estará vigente hasta el 10 de mayo de 2026 y las inscripciones se realizarán exclusivamente a través de este enlace de Uruguay Concursa. Las inscripciones son exclusivamente online y cada postulante deberá elegir una de las siete zonas en las que se divide el país para concursar.

El ministerio indicó que toda la información se considerará declaración jurada y que las comunicaciones del proceso se realizarán a través de la web oficial y el correo electrónico declarado por el postulante.

La lista de prelación tendrá una vigencia de hasta un año, período durante el cual se podrán convocar aspirantes según las vacantes disponibles.