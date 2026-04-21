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Ministerio del Interior abre llamado laboral para 648 cargos de agentes policiales: requisitos y cómo anotarse

El llamado es abierto y estará disponible hasta el 10 de mayo; el sueldo nominal supera los $63 mil

21 de abril de 2026 9:20 hs
Policía, policías, ministerio del interior
Foto: Leonardo Carreño

El Ministerio del Interior abrió un llamado laboral para cubrir 648 cargos de agente y agente eventual en el subescalafón ejecutivo policial, con destino a distintas unidades en todo el territorio nacional.

Cuántos cargos hay y cuánto se gana

El llamado prevé la incorporación de efectivos en función de las necesidades del servicio en todo el país.

  • Cantidad de cargos: 648 vacantes
  • Sueldo nominal al ingreso: $63.927 (a valores de enero de 2026)
  • Carga horaria: 48 horas semanales
  • Remuneración durante la formación: equivalente a un salario mínimo nacional

Las tareas estarán vinculadas al mantenimiento del orden público, la prevención del delito y otras funciones policiales.

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Requisitos para postularse

El llamado está dirigido a personas que cumplan con una serie de condiciones generales:

  • Tener entre 18 y 35 años al cierre de la inscripción
  • Ser ciudadano natural o legal con al menos cinco años de ejercicio
  • Contar con ciclo básico completo (Secundaria o UTU)
  • Tener credencial cívica y haber votado en las últimas elecciones
  • Presentar certificado de antecedentes judiciales y acreditar buena conducta
  • Contar con aptitud física y médica

Cupos y acciones afirmativas

El concurso incluye cupos específicos para determinados colectivos:

  • 8% para personas afrodescendientes (52 cargos)
  • 1% para personas trans (6 cargos)
  • 2% para víctimas de delitos violentos (13 cargos)

Cómo es el proceso de selección

El proceso de ingreso incluye varias etapas eliminatorias y puntuables:

  • Control de requisitos
  • Pruebas físicas y culturales
  • Evaluación médica y psicológica
  • Entrevista personal

El orden final se definirá por puntaje, sin un mínimo total, y se generarán listas de prelación por zonas del país.

Cómo y dónde anotarse

La convocatoria estará vigente hasta el 10 de mayo de 2026 y las inscripciones se realizarán exclusivamente a través de este enlace de Uruguay Concursa. Las inscripciones son exclusivamente online y cada postulante deberá elegir una de las siete zonas en las que se divide el país para concursar.

El ministerio indicó que toda la información se considerará declaración jurada y que las comunicaciones del proceso se realizarán a través de la web oficial y el correo electrónico declarado por el postulante.

La lista de prelación tendrá una vigencia de hasta un año, período durante el cual se podrán convocar aspirantes según las vacantes disponibles.

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