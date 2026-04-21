Ministerio del Interior abre llamado laboral para 648 cargos de agentes policiales: requisitos y cómo anotarse

El Ministerio del Interior abrió un llamado laboral para cubrir 648 cargos de agente y agente eventual en el subescalafón ejecutivo policial, con destino a distintas unidades en todo el territorio nacional.
Cuántos cargos hay y cuánto se gana
El llamado prevé la incorporación de efectivos en función de las necesidades del servicio en todo el país.
- Cantidad de cargos: 648 vacantes
- Sueldo nominal al ingreso: $63.927 (a valores de enero de 2026)
- Carga horaria: 48 horas semanales
- Remuneración durante la formación: equivalente a un salario mínimo nacional
Las tareas estarán vinculadas al mantenimiento del orden público, la prevención del delito y otras funciones policiales.
Requisitos para postularse
El llamado está dirigido a personas que cumplan con una serie de condiciones generales:
- Tener entre 18 y 35 años al cierre de la inscripción
- Ser ciudadano natural o legal con al menos cinco años de ejercicio
- Contar con ciclo básico completo (Secundaria o UTU)
- Tener credencial cívica y haber votado en las últimas elecciones
- Presentar certificado de antecedentes judiciales y acreditar buena conducta
- Contar con aptitud física y médica
Cupos y acciones afirmativas
El concurso incluye cupos específicos para determinados colectivos:
- 8% para personas afrodescendientes (52 cargos)
- 1% para personas trans (6 cargos)
- 2% para víctimas de delitos violentos (13 cargos)
Cómo es el proceso de selección
El proceso de ingreso incluye varias etapas eliminatorias y puntuables:
- Control de requisitos
- Pruebas físicas y culturales
- Evaluación médica y psicológica
- Entrevista personal
El orden final se definirá por puntaje, sin un mínimo total, y se generarán listas de prelación por zonas del país.
Cómo y dónde anotarse
La convocatoria estará vigente hasta el 10 de mayo de 2026 y las inscripciones se realizarán exclusivamente a través de este enlace de Uruguay Concursa. Las inscripciones son exclusivamente online y cada postulante deberá elegir una de las siete zonas en las que se divide el país para concursar.
El ministerio indicó que toda la información se considerará declaración jurada y que las comunicaciones del proceso se realizarán a través de la web oficial y el correo electrónico declarado por el postulante.
La lista de prelación tendrá una vigencia de hasta un año, período durante el cual se podrán convocar aspirantes según las vacantes disponibles.