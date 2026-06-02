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Llamado laboral en el Ministerio de Economía: ofrece 12 cargos administrativos con sueldo de más de $ 60 mil

La convocatoria está dirigida a personas trans, en el marco de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Nº 19.684

2 de junio de 2026 9:13 hs
Llamado laboral del MEF

Llamado laboral del MEF

Pexels (archivo)

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral para cubrir 12 cargos de gestor administrativo, con una remuneración nominal de $ 60.980 por una carga de 40 horas semanales de trabajo en Montevideo.

La convocatoria, identificada como el llamado N.º 0025/2026, está dirigida a personas trans, en el marco de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley N.º 19.684. Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el próximo 15 de junio.

Los puestos se distribuirán entre la Contaduría General de la Nación y la Dirección General de Secretaría del MEF, con seis vacantes para cada dependencia.

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Cuáles son los requisitos

Entre los requisitos excluyentes, los aspirantes deberán contar con bachillerato completo de Secundaria o su equivalente de UTU.

Además, deberán acreditar al menos un año de experiencia laboral en el ámbito público o privado vinculada a tareas administrativas relacionadas con el cargo.

En el caso de las personas trans, será necesario demostrar haber realizado o iniciado el proceso de adecuación de nombre o sexo en documentos identificatorios, o haber solicitado la Tarjeta Uruguay Social Trans.

Cómo será la contratación

Los seleccionados ingresarán bajo la modalidad de provisoriato por un plazo inicial de 12 meses. Una vez finalizado ese período y tras una evaluación favorable, podrán ser designados de forma definitiva en el cargo presupuestal correspondiente.

Los puestos corresponden al escalafón administrativo del Estado, con las denominaciones de Administrativo XI y Administrativo VIII.

Incompatibilidades y prohibiciones

Antes de asumir el cargo, quienes resulten seleccionados deberán presentar una declaración jurada en la que acrediten no mantener vínculos incompatibles con otros organismos públicos ni percibir determinadas pasividades o subsidios provenientes de actividad pública.

Tampoco podrán acceder al cargo quienes hayan sido desvinculados de la administración pública por falta grave administrativa, cuenten con una inhabilitación derivada de una sentencia penal o se hayan acogido a determinados regímenes de retiro incentivado establecidos por ley.

Datos del llamado

  • Organismo: Ministerio de Economía y Finanzas

  • Cargo: Gestor/a administrativo/a

  • Cantidad de vacantes: 12

  • Sueldo nominal: $ 60.980

  • Carga horaria: 40 horas semanales

  • Lugar de trabajo: Montevideo

  • Plazo para postularse: hasta el 15 de junio de 2026

  • Modalidad de ingreso: provisoriato con posibilidad de efectivización

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