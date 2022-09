Llegó desde Carmelo, expuso al mejor de los 240 conejos y decidió regalarlo

Hugo Piva es el dueño de la cabaña Los Viejos, de Carmelo, dedicada a la cría de conejos. Expuso a algunos de los 240 ejemplares de cinco razas que participaron en las calificaciones de la Expo Prado 2022 y entre ellos al mejor de todos, uno de la raza Chinchilla Americano. Y lejos de lo habitual, que es volver con él a la cabaña o venderlo en los remates, decidió regalárselo a Dardo Dutra, presidente de la Sociedad Uruguaya de Cunicultores (Sudec), que ha sido uno de sus mentores y quien lo introdujo en la crianza de esa raza.

"Es una gran coneja, es preciosa, es de esas conejas que cualquier criador sueña tener, pero no me la llevo a casa ni la vendo, se la regalo a Dardo Dutra que fue el que me ayudó a iniciarme en la crianza de esta raza", expresó Hugo a El Observador, en tanto no dejaba de acariciar a la coneja que descansaba cómodamente en los brazos del cabañero carmelitano.

"Dutra es un gran criador, un gran cabañero, muy reconocido y en todos estos últimos años con su tarea en la cabaña 3M ha sido quien potenció el nivel genético del Chinchilla Americano", agregó.

Un dato, confirmado por Piva, da crédito a otra curiosidad de este año en la calificación de los cunicultores (la jura la ejerció un experto, Gustavo Zícari): por segunda vez en la historia el mejor ejemplar es de la raza Chinchilla Americano, cuando lo habitual es que esa distinción recaiga en conejos de las razas más voluminosas, el Neocelandés o el Californiano.

"Yo estuve actuando en la secretaría, asistiendo durante la calificación y cuando el jurado anunció el premio a esa coneja, sin saber que era mía porque el jurado no emite sus fallos conociendo quién es el dueño de cada animal, me emocioné mucho, porque este fue un año difícil para mi y mi familia, por un tema mío de salud que hizo que el cuidado de la cabaña quedara en segundo plano, sin embargo pudimos venir al Prado y tener esta enorme satisfacción", contó.

Piva contó que la coneja tiene nueve meses y pesa cinco kilos y es la responsable de que la cabaña Los Viejos tenga ahora acumulados cuatro premios máximos, el que se le otorga al mejor ejemplar de toda la exposición sin distinguir edad, raza ni sexo. La novedad es que en las tres veces anteriores esos premios fueron con conejos de la raza Neocelandés .

Por último, agradeció al jurado, elogió el trabajo de Sudec y resaltó que "todos los cabañeros que estamos acá merecemos un reconocimiento porque parece fácil, parece sencillo, pero criar conejos con esta calidad genética requiere inversión, esfuerzo y conocimiento para mantener las razas puras y mejorando".

Juan Samuelle

Presidente, expositor, jurado y directivos de Sudec, tras la jura que concluyó este sábado.

La mirada del jurado

Zícari, sobre el nivel de la muestra, dijo que "fue muy bueno, felicito a los cabañeros, en general encontré una superación con relación a la última Expo Otoño y a la Expo Prado del año pasado, algunas razas estuvieron dos o tres escalones por encima, como el Chinchilla Americano, en el caso de los conejos Californiano y Neozelandés siempre están fuertes y cerca del 100% del estándar de la raza y eso en este caso lo superó el Chinchilla Americano, algo que no es frecuente, luego el Holandés de Fantasía bajó un par de escalones y el Rhinelander subió".

En la actividad participaron cinco razas: Californiano y Neozelandés y Chinchilla Americano que son razas de pelo y de carne, Holandés de Fantasía que es de mascotas y Rhinelander que es de mascotas y deportivo.

Los veredictos

Raza Neocelandés : Gran Campeón y Mejor Macho brete 1122 de Luis Chiappino y Gran Campeona brete 1149 de Luis Chiappino.

: Gran Campeón y Mejor Macho brete 1122 de Luis Chiappino y Gran Campeona brete 1149 de Luis Chiappino. Raza Californiana: Gran Campeón brete 1004 de Diego Díaz y Gran Campeona brete 1018 de Luis Chiappino.

Raza Chinchilla Americano: Gran Campeón brete 1073 de Los Viejos y Gran Campeona, Mejor Hembra y Mejor ejemplar sin distinción de razas ni sexo brete 1083 de Los Viejos.

Raza Rhinelander: Gran Campeón brete 1224 de Dardo Dutra y Gran Campeona brete 1234 de Dardo Dutra.

Raza Holandés de Fantasía: Gran Campeón brete 1103 de Guillermo Devally y Gran Campeona brete 1106 de Los Viejos.

Campeona y Mejor hembra promesa brete 1194 de Los Viejos.

Campeón, Mejor macho y Mejor ejemplar sin distinción de razas ni sexo en promesas brete 1176 de Gunther Müntzell.

Tras la jura, la exhibición de los conejos continuará hasta el domingo 18, jornada final de la Expo Prado, habiendo comenzado ya este fin de semana la venta de ejemplares (se realiza en el Galpón de Aves y Conejos de la Rural del Prado).

Cómo aprender

Desde el sábado 22 de octubre y durante cuatro sábados consecutivos habrá un curso de introducción a la cunicultura, con capacitaciones teóricas y prácticas, para lo cual se brindan informes en los celulares 095 566 202, 099 545 445 y 099 181 912.

Juan Samuelle

El mejor de todos los conejos en la Expo Prado 2022.