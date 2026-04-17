Se tonifican los negocios del mercado de ganado gordo y los terneros rompen récords de precios en plena zafra

Con precios de exportación para las carnes vacunas uruguayas en un rango histórico de valores elevados , el mercado de ganado gordo espera un repunte de precios, mientras los negocios por terneros dan señales de firmeza en las expectativas de los productores.

El precio del ganado listo para faena subió un escalón de precios en esta semana, cambiando la tónica de ajuste que venía planteando la industria.

La demanda comienza a reactivarse, mientras la oferta de hacienda preparada sigue siendo ajustada, con un otoño positivo en términos climáticos.

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Predomina una fuerte disparidad de precios entre plantas: algunos frigoríficos salieron al mercado a conseguir los ganados pagando más, y otros se han mantenido en una posición más conservadora.

“Hay demanda, no quieren estirar el precio, pero hay demanda y se están esperando las cuadrillas kosher que estarían llegando la semana que viene en dos o tres plantas frigoríficas y eso va a hacer que tengamos algo más de apetito por novillo o vaca pesada”, comentó Pablo Sánchez, integrante de escritorio Walter Hugo Abelenda, y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Novillos, vacas y vaquillonas

El novillo avanzó con negocios que llegaron a entre US$ 5,35 y US$ 5,40 por kilo para los ganados especiales bien completos.

La vaca gorda pesada alcanza valores de punta de US$ 5,15 a US$ 5,20 el kilo, con un rango de precios más amplio por calidad, y un promedio que ronda los US$ 5,10.

La vaquillona cotiza entre US$ 5,30 y US$ 5,35 por kilo, con fuerte demanda del abasto.

Las entradas a planta rondan los siete días.

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Faena reducida y precio de exportación estable

Se espera que gradualmente aparezca algo más de oferta en los próximos 15 o 20 días: “Tenemos un mercado que está demandado, hay poca oferta, y entradas cortas, señaló Sánchez.

Sobre fines de abril comienza la faena de corral para la próxima ventana de cuota 481 y se verá cuanta incidencia -o no- tiene sobre el mercado.

Volvió a operar la planta de Inaler en San José y la de San Jacinto.

Aun así, la faena semanal fue de apenas 26.327 vacunos, un volumen muy reducido después de haber tocado el mínimo del año en la semana de Pascuas.

Carne exportada con un precio soñado

También fueron bajos los volúmenes de carne vacuna exportados.

En la última semana los envíos al exterior sumaron apenas 3.470 toneladas a un promedio de US$ 6.582.

Los valores siguen sólidos, con un precio de exportación que en los últimos 30 días móviles se situó en US$ 5.735, afirmándose en máximos históricos.

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La Relación Hacienda Exportación (RHE) del novillo -indicador elaborado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC)- promedió 0,957, su menor nivel desde noviembre de 2025, aunque todavía por encima del promedio histórico de 0,936.

El novillo tipo, indicador de INAC, que calcula el valor por cabeza de la canasta de productos terminados, tocó un nuevo máximo histórico en marzo: fue de US$ 1.976 por cabeza, superando en 2% del valor de febrero y en 18% el de marzo de 2025.

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Precios récord en plena zafra de terneros y terneras

La reposición esquivó el ajuste del gordo y con las lluvias el mercado se afianza.

La abundante oferta de terneros cruzando ya la mitad de la zafra no ha hecho mella en los precios, a contrapelo de la lógica de ajuste en momentos de alta oferta.

“Estamos realmente en un escenario espectacular, y la reposición muy firme, demandada”, sostuvo Sánchez, destacando el fortalecimiento de la ternera.

Esta semana, los terneros promediaron US$ 4,30 por kilo y las terneras US$ 3,89 en el remate Select de Pantalla Uruguay en un mercado que premió el diferencial genético de la fila de ganados presentada.

En el remate 312 de ese consorcio, el jueves, los terneros generales promediaron US$ 3,97 por kilo y US$ 749 al bulto.

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Entre las hembras, que han recortado la brecha de valores respecto a los machos se obtuvo un valor histórico de US$ 5,07 por un lote de terneras livianas, cruzando por primera vez los US$ 5 por kilo para la categoría.

La zafra viene demandada, estable, fluida y en términos de precio con cierta apreciación de la ternera hembra porque el momento que tiene la cría -y la rentabilidad y el valor de los terneros- hace que haya una fase de retención de la ternera hembra y eso está poniendo una presión agregada en valores que hace que se arrime al ternero macho, indicó José Aicardi, director de Megaagro, en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

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En el remate de Lote 21 este jueves los terneros alcanzaron un nuevo récord de US$ 4,09 por kilo y US$ 745 al bulto, con una suba de 3% frente al remate anterior.

La exportación en pie se mantiene activa y no solo en los terneros enteros.

Los corrales no están ejerciendo mayor presión de compra.

El contexto

Con una perspectiva forrajera prometedora tras las lluvias y temperaturas todavía favorables, los productores han dado lugar a la espera y a seguir metiendo kilos para el gordo, y no afloja la demanda de ganado para el campo.