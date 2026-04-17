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Claudia Sheinbaum sobre la cumbre progresista de Barcelona: "No es una reunión anti Trump"

La presidenta de México defendió que el Foro de Defensa de la Democracia es una "reuión por la paz"

17 de abril de 2026 13:55 hs
Claudia Sheinbaum. Archivo

Claudia Sheinbaum. Archivo

CARL DE SOUZA / AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la cumbre de líderes progresistas que se celebra en España "no es una reunión anti (Donald) Trump", sino una "reunión por la paz".

Sheinbaum indicó este jueves que sostendrá encuentros bilaterales con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente colombiano, Gustavo Petro; el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y el uruguayo, Yamandú Orsi, durante su visita a Barcelona este sábado.

"Obviamente, con el presidente de España. Con el presidente Lula, Petro, con el presidente de Uruguay. Queremos reunirnos con el presidente del (Consejo de) la Unión Europea (UE)", informó Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

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La visita de Sheinbaum, la primera de un presidente de México desde Enrique Peña Nieto (2012-2018) a España desde 2018, se produce en el marco del Foro en Defensa de la Democracia, en el que participarán diferentes líderes progresistas globales.

"No es una reunión anti-Trump, es una reunión por la paz", aseguró al ser preguntada si el encuentro busca contrastar posturas frente a las del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El sábado, Sheinbaum anunció que participará en la reunión de jefes de Estado del Foro de Defensa de la Democracia, y sostendrá los encuentros bilaterales previstos.

Un día después, el domingo, la presidenta mexicana visitará el Barcelona Supercomputing Center (BSC), centro con el que México tiene un proyecto conjunto para desarrollar una supercomputadora en el país norteamericano.

Desde su llegada a la presidencia en octubre de 2024, Sheinbaum apenas ha viajado al extranjero, manteniendo un foco interno similar al de su predecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Con información de EFE

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