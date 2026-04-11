Empieza una nueva etapa para la ganadería en Uruguay

Sucede un momento especial en la agroindustria ganadera . Este semestre hubo poca faena y hace un mes y medio la industria detuvo una larga trayectoria de valores en suba. El desfasaje entre precios ganaderos y de exportación empezó a generar pérdidas que no pudieron sostenerse. Pero... como se verá, llega una nueva etapa para la ganadería , más que promisoria .

La faena en el primer trimestre de este año quedó 14% por debajo de la del año pasado y es la más baja desde 2020.

Una parte de ese dato refiere al impacto de la sequía que hubo en 2023 , ya que los animales hoy en edad de faena corresponden a la generación afectada por esa adversidad de aquel año.

Otra parte tiene que ver con un volumen persistente de ganado exportado en pie : la demanda de Turquía e Israel ha acompañado la suba de precios, e incluso ante la baja de valores del ganado gordo y de los novillos formados las ventas en pie de novillos han aumentado.

Por último, el ajuste de precios que propuso la industria en marzo y la llegada de las lluvias promueven la espera de los productores: mejor ganar kilos ahora con una perspectiva forrajera mejor a la espera de que el mercado retome la escalera ascendente tras el abrupto corte que llevo los novillos desde US$ 5,70 por kilo de carcasa a US$ 5,20 durante el mes de marzo.

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Los frigoríficos y una pausa que les suma

Mientras tanto, la industria entendió que no podría seguir pagando un precio de aquella magnitud con un valor de exportación que está por debajo de esa referencia.

A la industria, en cierta forma, parece servirle esta pausa, para tratar de juntar algo de ganado y esperar la salida de animales de corrales que tiene una zafralidad trimestral y aumentará en mayo.

Pero, probablemente, hay una razón más poderosa: contar con más ganado para cuando empiecen las nuevas condiciones comerciales en la Unión Europea, que el 1° de mayo cuando al menos bajen los aranceles que rigen al cupo Hilton actual y se espera comience a regir el primer tramo de la cuota que irá en aumento paulatino.

Así las cosas, el primer trimestre marcó una actividad industrial muy baja, la menor para ese trimestre desde 2020 y un 10% menos que el año pasado que no fue una actividad alta.

La faena no se va a recuperar en el corto plazo, pero las restricciones máximas serán las que se darán hasta el final de abril.

En este momento hay una especie de pacto tácito por el cual la industria faena poco, algunas plantas están cerradas, en tanto los productores retienen la hacienda a la espera de que los precios mejoren.

En algún momento no muy lejano a la industria se le volverá costoso esperar. No solamente porque mejoran fuertemente las condiciones comerciales en Europa, sino también por que hay un mercado muy firme en China, luego de la ventajosa negociación que asignó proporcionalmente más cupo a Uruguay que a Brasil y Australia, al menos en relación a la oferta actual.

Al mismo tiempo, se viene la entrada en vigencia del acuerdo con la Unión Europea, que empezará a dar un cupo adicional año tras año, lo que empieza ya en mayo.

De modo que la industria va a tener un estímulo adicional para faenar.

Una negociación tan difícil como hermética

Como es sabido, el cupo con la Unión Europea es de 99.000 toneladas que se reparten entre los cuatro países del bloque. Esa negociación viene tan difícil como hermética. De modo que no se sabe cuánto le va a tocar específicamente a Uruguay.

El cupo se va generando escalonadamente durante cinco años, es decir que cada año calendario sube un quinto de 99.000 toneladas, es decir 19.800 toneladas.

Dado que el acuerdo comienza el 1° de mayo, va a regir durante ocho meses de este año, por lo que el Mercosur podrá exportar 13.200 toneladas este año.

Si a Uruguay le tocara el 25% de ese cupo, significarían 3.300 toneladas adicionales para ser colocadas a partir de mayo hasta fin de año a las que se agregaría -de nuevo partiendo del 25% del cupo- un adicional de 4.950 adicionales a partir del 1° de enero.

Es decir que en 2027 pasaríamos a tener en esa hipótesis 8.250 toneladas más, que irían aumentando año tras año hasta cerca de 25.000 toneladas en 2031.

Como la negociación no es nada fácil, un escenario posible es que no haya acuerdo al 1° de mayo, y en ese caso podría darse que el cupo de 13.200 toneladas se asigne al que exporte primero lo que exigiría también salir a demandar ganado para aprovechar la cuota nueva.

Este cambio de escenario llega en un momento sumamente favorable en los otros dos grandes mercados: Estados Unidos con precios récord y China ávida por conseguir la carne de Uruguay ya que los cupos de Brasil y Australia se acercan al tope en sus cupos, el panorama luce muy bien.

Jugador clave: exportación en pie

Hay otra causa, esa pausa no puede durar mucho tiempo más.

La exportación en pie se mantiene activa y no solo en los terneros.

Este ajuste de precios ha reactivado las exportaciones de novillos de mediano porte, que dejan de entrar a los corrales y de llegar a la industria.

Restricciones hídricas marcha atrás

Finalmente, las restricciones hídricas se están retirando, los verdeos y praderas mejoran su producción de forraje y eso consolida una perspectiva favorable para la cadena y que va a generar una recuperación de la oferta en el último trimestre de este año que debería consolidar una mejora de la actividad en 2027.

Precios récord por carne vacuna y carne ovina

Dejamos para el final lo principal: el precio de exportación de la carne vacuna y ovina está en niveles récord y ya ha superado con distancia a los precios pico de 2022.

El precio de exportación de marzo, US$ 5.820 como promedio de la carne vacuna exportada marca un récord absoluto y prolonga una tendencia que ya tiene más de dos años y que lleva a suponer que en breve con mayor incidencia de la Unión Europea el precio de exportación superará los US$ 6.000 por tonelada.

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En carne ovina, la habilitación de la exportación con hueso a Israel ha permitido estabilizar en las últimas semanas otro récord de precios en este caso con promedios que superan los US$ 7.000 por tonelada.

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Es paradojal que con esos precios se esté en un momento de mínima faena.

Pero estas semanas probablemente marquen un mínimo en el nivel de actividad.

Gradualmente va a ir apareciendo ganado -muy gradualmente-.

Y la industria a un ritmo probablemente más veloz irá poniendo premios en el precio para hacerse con hacienda y captar un momento del mercado nuevo y mejor que cualquiera que se haya tenido antes.

Al menos si logramos que no llegue ninguna partida más sin residuos de garrapaticida.

Abre Europa, llueve, empieza a mejorar la disponibilidad de hacienda.

El contexto

Empieza una nueva etapa para la ganadería, más que promisoria, y la expresión de esta nueva etapa debe ser un gradual incremento de los precios del ganado gordo, tras el ajuste de marzo, que tal vez genere un nuevo equilibrio satisfactorio tanto para compradores como para vendedores.