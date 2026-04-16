Ferber a quienes acusan al agro de no cuidar el medioambiente: "¡Bajen la bandera de una vez por todas!"

En su discurso al inaugurar la Expo Rural de Melilla, Rafael Ferber , presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) , señaló que es injusto afirmar que la agropecuaria no cuida el medioambiente , cuestionó políticas oficiales restrictivas y remarcó que el sector está a la orden para apuntalar con trabajo políticas que pongan a las personas como eje del desarrollo nacional .

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Ferber comenzó su oratoria puntualizando que si bien el presidente de la República -Yamandú Orsi- no pudo cumplir su anuncio de participar en el acto inaugural de la exposición de la ARU, por motivos de último momento explicó, "la verdad es que nos sentimos apoyados y acompañados por Yamandú desde antes que fuera presidente, por lo cual le mandamos saludos y bueno, lo extrañamos".

Luego, en una sala de conferencias repleta de gente, expuso su discurso ante socios de la ARU, otros productores, expositores y autoridades, entre ellas el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez; el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti; y la secretaria general de la Intendencia de Montevideo, Viviana Repetto.

Nos ponemos a la orden de este gobierno para apuntalar con trabajo las políticas que pongan a las personas como eje del desarrollo nacional Nos ponemos a la orden de este gobierno para apuntalar con trabajo las políticas que pongan a las personas como eje del desarrollo nacional

Políticas restrictivas de mirada ambientalista

Al inicio anunció que utilizaría esta intancia "para dejar un mensaje que consideramos muy necesario instalar en la agenda".

Contó que un ingeniero suizo que desarrolló el concepto de huella ecológica en la década de 1990 dijo que “si todos vivieran como en Uruguay el planeta entraría en déficit ecológico mucho más tarde que en la actualidad”.

Agregó que ese ingeniero dijo, textualmente, lo siguiente: "Algo que ha hecho Uruguay, algo que han hecho realmente bien, es que han cambiado su matriz eléctrica a renovables”.

Ferber citó que en 2008 el 50% lo explicaban los combustibles fósiles y hoy el 99% lo explican las energías renovables y que "nada tiene que ver este proceso con las políticas restrictivas de mirada ambientalista que nos han impuesto".

Enseguida, entre varias consideraciones, Ferber fue exponiendo las siguientes frases:

" Es una injusticia enorme decir que producimos en contra del ambiente . Nosotros estamos, vivimos y nos desarrollamos en el ambiente, lo precisamos para llegar hasta acá, lo precisamos ahora y lo vamos a precisar siempre en las mejores condiciones posibles. Por lo tanto, lo cuidamos y lo potenciamos dentro de nuestras posibilidades, todo lo que podamos. La gran mayoría de los productores nos manejamos con criterios técnicos que cuidan el suelo y la calidad del agua. Porque de lo contrario nos quedaríamos sin sustento".

. Nosotros estamos, vivimos y nos desarrollamos en el ambiente, lo precisamos para llegar hasta acá, lo precisamos ahora y lo vamos a precisar siempre en las mejores condiciones posibles. Por lo tanto, lo cuidamos y lo potenciamos dentro de nuestras posibilidades, todo lo que podamos. La gran mayoría de los productores nos manejamos con criterios técnicos que cuidan el suelo y la calidad del agua. Porque de lo contrario nos quedaríamos sin sustento". "Desde las últimas décadas del siglo XX se ha desarrollado a nivel mundial una revolución científica agropecuaria que puso a disposición de zonas históricamente relegadas alimentos a precios accesibles. Esto hizo posible sacar de la pobreza a cientos de millones de personas y es en Asia donde tenemos los ejemplos más impactantes. Pero, desde esa misma época, también hemos soportado una importante cantidad de discusiones impuestas desde parte de la academia de forma sesgada y antiproductiva".

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Los dogmas que impone la academia

El presidente de la ARU mencionó que la "academia" ha querido imponer distintos dogmas y marcó la definición de dogma: "Proposición tenida por cierta y como principio innegable".

Citó, a propósito, los siguientes ejemplos:

La forestación va a secar los acuíferos.

La agricultura extensiva va a terminar con los suelos.

El veganismo es sustentable para la salud humana y debemos dejar de producir alimentos de origen animal.

Los transgénicos provocan enfermedades, alergias y un sinfín de problemas más.

Todos estos ejemplos, añadió, tienen varios patrones en común y los detalló:

"El primero es que explotan la buena fe de las personas, es muy difícil no escuchar a alguien que te dice que te están envenenando lentamente".

"El segundo, es que como las mentiras, estos llamados dogmas calan más cuando tienen una parte de verdad... obvio que los árboles consumen agua, como lo hacen los del Amazonas".

Ferber enfatizó que en la agricultura "claro que hay un impacto sobre los suelos si ocupa grandes extensiones que producen enormes cantidades de alimentos, pero más de 20 años después del boom agrícola en nuestro país esos mismos suelos producen cada vez más, cuando se le dan las condiciones climáticas favorables".

"Ni hablar que no hay ni un fundamento agronómico que diga que el cultivo de soja es de mayor impacto que muchos otros cultivos, fíjense que, por lo pronto, no precisa fertilizaciones nitrogenadas por ser una leguminosa y la presión de fitosanitarios usada es similar a la de cualquier cultivo extensivo", expuso.

Fue en ese momento en el que Ferber enfatizó un pedido: "Bajen la bandera de una vez por todas".

Dijo, también, que "es indiscutible los beneficios de una dieta fuerte en frutas y verduras, lo otro que es indiscutible es que no es suficiente nutricionalmente, sobre todo para el desarrollo normal de niños y de niños por nacer, los dos colectivos que no pueden decidir su propio destino".

Sobre otro asunto relevante, el cuestionamiento al uso de los transgénicos, "solo se puede explicar desde el miedo provocado por entidades financiadas por los que perdieron la carrera tecnológica, la gran mayoría con casas centrales en Europa".

Aludió, a modo de ejemplo, que "la insulina se produce con técnicas transgénicas desde 1982... les recuerdo que hasta 1922 los niños con diabetes de inicio rápido, tenían un año de expectativa de vida, con ese argumento Tabaré Vázquez terminó con la prohibición que duró siete años de ingreso de nuevos eventos transgénicos... para ser claros, discutir el impacto enormemente positivo del glifosato y los transgénicos es como discutir los antibióticos".

"El tercero de los patrones de estos dogmas es que sus impulsores nunca se hacen cargo de sus errores y las implicancias que significaron y significan, por ejemplo Al Gore, que fue vicepresidente de Estados Unidos y candidato a presidente en el 2000, lanzo documentales y con el llamado “Una verdad incómoda” ganó un Oscar, también ganó el Premio Nobel de la Paz en el 2007 por “sus esfuerzos para construir y difundir un mayor conocimiento sobre el cambio climático provocado por el hombre”... en su discurso al recibir el premio, dijo que el hielo ártico podría desaparecer en menos de siete años, eso fue en el 2007, claro que no negamos el calentamiento global, el tema es que las consecuencias de estas miradas apocalípticas han repercutido en la cantidad y calidad del alimento disponible".

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"El negocio ambientalista"

El presidente de la ARU, en su discurso, recordó que "en noviembre del año pasado asistimos en Brasilia a un encuentro mundial de organizaciones de productores agropecuarios, ahí hubo una presentación de la FAO, que es la Organización Mundial de Agricultura y Alimentación, donde el disertante dijo que desde 2015 a la fecha había más hambre en el mundo... dijo que había más hambre en el mundo... a partir de ahí solo habló de emisiones y cálculos ambientales por más de una hora... no se dan ni cuenta de la responsabilidad que les cabe en esta situación, pusieron por delante sus intereses o sus dogmas que la necesidad de resolver los problemas de los más necesitados, no importa en que parte del mundo se encuentren esas necesidades, digo sus intereses porque no se puede negar el negocio ambientalista enorme que hay atrás de todo esto".

Poniendo el foco en Uruguay, Ferber dijo: "Traída esta realidad al ámbito local, apoyamos fuertemente al gobierno en su estrategia de crecimiento económico para solucionar los desafíos sociales que tenemos. En un país donde el 78% de las exportaciones de bienes son de origen agropecuario, tenemos la obligación moral y empresarial de producir la mayor cantidad posible, gestionando, como ha sido siempre, el impacto ambiental. Debemos convertir los problemas iniciales o de antaño, en beneficios productivos. Como los que pueden ser residuos de tambos o feedlots y deben pasar a ser subproductos para regenerar suelos. Nuestro recurso natural más valioso en la realidad productiva que nos toca".

Lo que no puede seguir pasando, advirtió, "es que la estructura estatal parece que quisiera detener la producción constantemente en vez de ayudar a gestionar su impacto para beneficio de todos los uruguayos ".

". Lo otro que no puede pasar, añadió, "es que se provea de información sesgada o incompleta a los que tienen que tomar las decisiones trascendentales para atender las principales problemáticas... ¡basta! ".

". "Dejemos de poner piedras en el camino y trabas que afectan a la cantidad y calidad del trabajo, esto va desde costos duros o reglamentaciones que, en el sector productivo nos cuesta encontrarle el sentido útil", enfatizó.

El plan de uso y manejo del suelo bajo la lupa

El presidente de la gremial anfitriona en Melilla puso, como ejemplo de lo anterior, al plan de uso y manejo de los suelos: "En su momento los que lo impulsaron buscaban una regulación para cuidar este recurso, situación atendible para muchos desde lo productivo y por las presiones recibidas desde varios sectores de la sociedad, hoy tenemos un costo duro en el Estado y en los productores que basa su accionar en cuestiones burocráticas que están bien lejos de las chacras, cinco años después no tenemos ningún estudio objetivo al respecto, no sabemos si debe continuar igual, si se debe mejorar en algunos aspectos, o si no aporta nada y se debe dar de baja".

Anunció, en ese instante, que ese estudio inexistente "lo vamos a generar nosotros".

Daño al productor, a otros trabajadores y al Estado y sus políticas sociales

"Está claro que cuando prohíben o complican hasta el hartazgo a un empresario que quiere invertir en un nuevo emprendimiento, que si es agropecuario puede ser un embalse para riego, un encierre de ganado para engorde o un tambo estabulado, le terminan provocando un daño económico", complementó.

Agregó que "el daño también es muy grande para el estudiante de tornería, de electricidad, de taller mecánico, de escuela agraria y de montones de oficios que precisan puestos de trabajo en su entorno, y se los niega esa estructura dura estatal".

También, remarcó, "lo sufre también de forma innegable y considerable las arcas del Estado, que no reciben los aportes de ese empresario, ni de todos esos oficios, por lo tanto, lo sufren los beneficiarios de las políticas sociales que ese mismo Estado debe atender".

Es por eso, entre otros motivos, reflexionó, "que organizamos este tipo de exposiciones, aquí vamos a encontrar caminos para producir lo más posible, cuidando y potenciando nuestros recursos, tanto en los stands como en la sala de conferencias se van a presentar y escuchar distintas posiciones para intentar resolver los desafíos que se nos presentan".

En el cierre, Ferber expresó, dirigiéndose a las autoridades del Poder Ejecutivo: "Nos ponemos a la orden de este gobierno para apuntalar con trabajo las políticas que pongan a las personas, como eje del desarrollo nacional".

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El contexto

La Rural de Melilla - Exposición Agropecuaria, se realizará desde este jueves 16 y hasta el domingo 19 de abril. Es la edición número 15. El costo de la entrada es $ 420 para el público general y $ 250 para excursiones procedentes del interior y estudiantes (deben acreditarse en expomelilla.com.uy). Los menores de 10 años no pagan. El acceso principal al predio está sobre camino Pérez, frente a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), próximo al km 11,5 de la ruta 5.

Rodrigo Granja y Melilla: un faro para difundir conocimiento

Rodrigo Granja, director de Exposiciones de la ARU, fue otro de los expositores en el acto inaugural.

También lo hicieron Alfredo Fratti, ministro del sector, y Viviana Repetto, secretaria general de la intendencia capitalina.

Granja, entre otras consideraciones, agradeció el aporte de más de 200 expositores presentes en el predio de Melilla, con 600 marcas de productos y servicios, a los actores de sectores como el financiero y el de los escritorios rurales, al igual que agradeció a las sociedades de criadores de razas bovinas, ovinas, equinas y de otras especies socias de la ARU que participan.

Felicitó, por lo logrado "en un año muy desafiante" dadas las adversidades climáticas, a todo el equipo de trabajo del área de Exposiciones de la ARU, especialmente a quienes se desempeñan en el campo de Melilla.

Recordó que hoy se ven los ensayos con cultivos y pasturas en excelente estado, pero que en enero, con la sequía instalada, "la foto era otra" y la adversidad se superó por esa gestión de los funcionarios, "así que les estoy particularmente agradecido".

Finalmente, además de invitar a todos a recorrer y disfrutar la exposición, aludiendo a palabras de Rafael Ferber, Granja dijo: "Ojalá pase lo que dice nuestro presidente, que esto sea un lugar de intercambio, un faro donde podamos difundir conocimiento y que todos nos llevemos algo de aquí para nuestras casas".