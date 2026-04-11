"Luz roja": la advertencia del presidente de la ARU sobre la sequía y cómo se sentirán sus efectos

Rafael Ferber , presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) , advirtió que la agricultura está en un escenario de "luz roja" por la sequía , y que espera que este año los rendimientos de las cosechas estén por debajo de la mitad, sobre todo en los cultivos de soja y maíz.

" La sequía deja una luz roja en la agricultura , se va a empezar a jugar el segundo tiempo porque van a quedar las deudas y hay que salir a buscar la forma de pagar. El golpe es fuerte en la agricultura, no es así en la ganadería y en demás rubros que no son tan estacionales" declaró Ferber en una entrevista con el programa de Radio Universal Punto de encuentro.

"En soja y maíz es el golpe importante, porque la sequía se da en el epicentro de mayor producción , en la zona de Dolores, y los rendimientos van a ser muy duros, muy por debajo de la mitad. El promedio nacional va a estar por debajo de la mitad" , especificó.

El presidente de ARU agregó además que si bien el golpe de la sequía se va a notar principalmente en la actividad agrícola, su impacto repercutirá en toda la cadena involucrada, incluyendo sectores de transporte, logística y servicios. "No va a haber trabajo", consideró, y señaló que el país dejaría de generar unos US$ 1.000 millones.

Con respecto al rol del gobierno en esta situación, Ferber destacó que hay un buen vínculo con los productores y un intercambio permanente. "El gobierno hizo lo correcto que es poner herramientas financieras para que nos manejemos y es lo que debemos hacer, es como salimos de todas las crisis de este tipo. El productor no recibe subsidios para salir de esta situación, el productor siempre ha pagado", manifestó.

El presidente de la Asociación Rural comentó que en los últimos años el clima ha generado un panorama adverso para el sector agrícola, y que si bien la tecnología ha permitido que los escenarios no sean tan catastróficos, el tono general es el de desafío permanente.

"La agricultura siempre se manejó con un esquema de un año horrible, uno buenísimo, y tres promedio. Del 2012, 2013 para acá, empezaron a haber muchos años horribles, esa es la realidad", consideró Ferber.

"Se toman precauciones, hay mucha tecnología atrás y por eso vamos a tener el rendimiento que vamos a tener. Si teníamos un escenario como el de ahora hace 15 años, la cosecha era cero", señaló. "Con respecto a lo que podemos hacer nosotros, siempre está el comentario cantado, la pregunta de '¿y por qué no riegan?'. Por muchos factores, tu potencial de riego puede ser un 10%, el golpe te lo comés igual. Es un sector que depende mucho del clima, y el clima está en una fase de ir de un extremo al otro, y mientras estemos en esa fase van a ser años desafiantes", explicó.