Todos los detalles del llamado del MGAP a proyectos de granjeros para el acceso al agua y mejoras del riego

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) activó un llamado a proyectos que consideren propuestas para subsanar las necesidades de agua en sistemas productivos del sector granja , estando previsto el otorgamiendo a los beneficiados de fondos que no deberán ser reintegrados.

Este emprendimiento se desarrolla teniendo como marco el “Programa Agua Para la Granja” que impulsa la Dirección General de la Granja (DIGEGRA) del ministerio.

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El cuidado del agua y la adaptación al cambio climático constituyen una prioridad estratégica para el país, siendo necesaria la adopción de tecnología del riego como una herramienta indispensable para mantener una producción sustentable y económicamente competitiva, dado que una adecuada irrigación es esencial en los sistemas de producción para obtener estabilidad productiva y mejoras en el resultado económico.

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El anuncio se realizó este jueves 9 de abril, en conferencia de prensa, en la sede del MGAP en Montevideo, con la participación en el panel de expositores del ministro, Alfredo Fratti; del subsecretario, Matías Carámbula; del gerente de República Microfinanzas del Banco República (BROU), Martín Dibarboure; de la directora de la Granja del MGAP, Laura Gonzalez; y del director técnico de la Granja del MGAP, Ramiro Vacca.

El contexto

Esta convocatoria está alineada con el Decreto 205/017, que aprueba el Plan Nacional de Aguas en el marco de la Ley Nº 18.610 de la Política Nacional de Aguas, la cual pone especial énfasis en el agua como eje del desarrollo sostenible, en el acceso al agua y al saneamiento como derecho humano, y en la gestión del riesgo frente a inundaciones y sequías.

Apoyo financiero reembolsable y no reembolsable

La asistencia brindará apoyo financiero no reembolsable y facilidades de acceso a financiamientos reembolsables a productores granjeros, para la implementación de proyectos prediales de acceso al agua para la producción mejorando la capacidad de las unidades productivas para hacer frente a la variabilidad climática.

El mismo tendrá una duración de tres temporadas a las que se podrá acceder en forma escalonada o por niveles de apoyo según sea la condición inicial de la Unidad Productiva (UP).

Los fondos no reembolsables son a cuenta del Fondo de Fomento de la Granja, se explicó.

Capacitaciones obligatorias para técnicos y productores

Se irán realizando capacitaciones propuestas por DIGEGRA, que podrán ser virtuales o presenciales y dirigidas a técnicos y productores, de carácter obligatorio, condicionando la ejecución de los fondos no reembolsables.

Se explicó, también, que para la realización de esta convocatoria se realizaron 11 talleres para el relevamiento de capacidades y necesidades en la producción granjera en los departamentos de Salto, Artigas Rivera, Río Negro, Cerro Largo, Colonia, Canelones y Montevideo dónde participaron productores, técnicos y organizaciones de todo el país.

González, directora de la Granja, enfatizó que de estas instancias surgió la iniciativa de estratificar en niveles debido a que zonas del país que aún no tienen acceso al agua como para implementar una estrategia de riego a diferencia de otras que sí.

“Asimismo, generamos sinergias con otras herramientas que ya estaban disponibles, pusimos sobre la mesa las opciones que podíamos utilizar… ante una realidad climática que lamentablemente sabemos que se va a seguir repitiendo”, consideró.

Fratti destacó que “esta es una instancia trascendental para el ministerio, por el tema que involucra y por el espectro de productores, que son aquellos más pequeños, con menos espalda, que tienen más dificultad de mantenerse en la actividad”.

Vacca, por su parte, compartió datos basado en el Registro Nacional Frutihortícola: “Un 35% de la superficie registrada está en zona de secano, donde los productores declaran que no tienen acceso al agua, esto representa a 2.700 productores que abarcan unas 28.700 hectáreas y casi 2.000 son menores a siete hectáreas equivalentes”.

Agregó que “Agua Para la Granja” pone énfasis en tres aspectos:

El cuidado del agua y el cambio climático La tecnología enfocada al riego El uso sustentable de los recursos naturales y mejoras de las capacidades productivas

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Impacto en el sector granja y social

Los montos varían de acuerdo a lo que se solicite y al tamaño del predio.

En esta primera edición, el monto destinado se elevó, por lo que las unidades productivas de menos de siete hectáreas equivalentes podrán acceder hasta $ 400 mil.

Desde República Microfinanzas su representante, Dibarboure, destacó el impacto social que conlleva esta herramienta financiera destinada principalmente a productores familiares con extensiones pequeñas.

Para acceder a las bases de la convocatoria y al formulario para inscribirse hay que ingresar en este enlace.