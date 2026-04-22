ANP acordó con Ambiente estudiar una solución para "disminuir" los "olores desagradables" por la exportación de ganado en pie en el puerto

El Ministerio de Ambiente y la Administración Nacional de Puertos (ANP) acordaron estudiar una solución para disminuir los olores desagradables que se generan en Montevideo durante a lgunos embarques de ganado en pie.

La controversia se inició en febrero cuando el ministerio –tras recibir denuncias de vecinos– realizó una inspección y resolvió intimar al ente portuario a mitigarlos, lo que sorprendió en el puerto y generó malestar en gremiales agropecuarias.

“Es ridícula, está desconectada de la realidad y la historia. ¿Dónde viven estos? ¿De qué creen que viven? Llega un punto que tenemos que empezar a marcar la cancha, dejémonos de estupideces”, había cuestionado en Carve el presidente de la ARU, Rafael Ferber.

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Ministerio de Ambiente intimó a la ANP para que minimice "olores desagradables" en la carga de ganado en pie en el puerto

Tras la intimación, autoridades de Ambiente y la ANP se reunieron este viernes . “Esto en el mundo se trabaja, ellos trajeron el caso del puerto de São Sebastião en Brasil, que tiene dispositivos que a plican una sustancia que disminuye los olores y podría ser viable y aplicable ”, dijo a El Observador, el director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), Alejandro Nario.

Nario señaló que la ANP elaborará y les presentará un plan específico de acción.

El titular de Dinacea consideró que la reunión era parte de un “seguimiento normal” en el que actúan para buscar “posibles soluciones”. Enfatizó en que la intimación no fue parte de “problemas con el campo” y que no hay una “lógica confrontativa” sino una acción tras la recepción de denuncias.

“Estuvimos viendo distintas situaciones. El problema se genera con los buques grandes, de más de 18 mil cabezas de ganado, que están en puerto entre tres y cinco días”, dijo Nario y subrayó que se cargan cinco o seis de estos barcos por año, aunque no siempre se generan olores ya que también depende de los vientos y la humedad.

En la intimación, Ambiente había señalado que el piso de los corrales de este tipo de buques es ciego, con contención, y se utiliza aserrín (con un recambio periódico) para amortiguar el estiércol generado.

La inspección también había expresado que “siendo que la operativa de carga puede insumir varios días, y que la cantidad de animales encerrados y las excreciones acumuladas aumentan conforme los días pasan, es esperable que los olores sean cada vez más intensos”.

La intimación había dado un plazo de tres meses para implementar medidas para “minimizar la generación de olores desagradables producto de la operativa de carga de ganado en el área de influencia”.

Adicionalmente le había exigido al organismo poner en marcha un plan de comunicación para informar a la comunidad vecina y a la Dinacea sobre “futuras actividades que puedan generar olores, con el fin de mantener a la población informada y minimizar posibles molestias”.

Nario dijo a El Observador que también se pusieron de acuerdo en este punto y que acordaron mejorar la comunicación con los afectados y desarrollar un “sistema de avisos a los vecinos” para ponerlos al corriente de lo que ocurrirá.

Las exportaciones de ganado en pie tuvieron un desempeño dinámico en 2025. Durante el año las ventas al exterior llegaron a US$ 382 millones, con un aumento de 28% respecto a 2024. Los principales destinos fueron Turquía (67%), Israel (17%) y Marruecos (15%).