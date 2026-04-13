Dragado chino en el puerto de Montevideo: tareas de limpieza en muelles públicos comenzarán a fines de mayo

El consorcio chino CHEC Dredging Company Limited comenzará a realizar tareas de dragado en los muelles públicos del puerto de Montevideo en los últimos días de mayo . La decisión fue tomada por la Administración Nacional de Puertos (ANP) luego de constantes desperfectos en las embarcaciones propias que efectúan los trabajos y enfrentamientos con el sindicato.

Desde el año pasado las embarcaciones públicas que realizan las habituales tareas de dragado no operan con normalidad por roturas o desperfectos . Eso provocó que se generara un mayor volumen de lodos, afectando la profundidad. La situación quedó evidenciada en un reciente informe del Área de Dragado del organismo donde se reconoció que se acumularon sedimentos en una cantidad mayor a la capacidad de retiro en el corto plazo .

En ese escenario, el directorio de la ANP tomó la decisión de reactivar un contrato con el consorcio chino para realizar los trabajos de removido de barros y sedimentos en algunos muelles públicos . La actual vinculación con la compañía se remonta a una licitación efectuada en noviembre de 2018. CHEC Dredging Company Limited fue la adjudicataria, el contrato se firmó un año después y todavía está vigente.

Salarios de tripulantes, víveres y reparaciones: uno por uno los costos de dragado de la ANP en el puerto

A fines de marzo, la ANP s olicitó formalmente a la compañía el inicio de trabajos en los muelles 1, 2 y C, ubicados en las áreas públicas del puerto de Montevideo, con la intención de recuperar parte de la profundidad perdida . La respuesta llegó la semana pasada a través de SDC de Brasil Servicios Marítimos, filial en Uruguay de CHEC .

En la nota, la compañía aceptó las condiciones planteadas e informó que comenzaba a preparar el traslado a Uruguay de una draga de succión. Además solicitó la realización de una batimetría para verificar la profundidad actual de las zonas que necesitan ser dragadas.

Según supo El Observador, los trabajos en los muelles seleccionados comenzarán a fines de mayo. Para las autoridades es vital recomponer esta situación porque la falta de mantenimiento en los muelles genera una especie de efecto cascada. Los barcos no pueden tomar carga con normalidad y eso provoca molestias en varios actores de la cadena portuaria.

El informe sobre el dragado

Días atrás, el Área de Dragado de la ANP presentó en el directorio un informe sobre el funcionamiento del sector. Actualmente la administración cuenta con tres embarcaciones (D7, D9 y D11) para desarrollar los trabajos de limpieza. El escrito expuso que la D7 es un “buque añoso” con significativos desgastes en el casco y dificultades de repuestos en máquina. Añadió que tiene cada vez más problemas para operar y por eso necesita ser renovado.

Draga D11 21 de Julio Draga D-11 de la Administración Nacional de Puertos ANP

Sobre la D9 indicó que tiene una vida útil extendida por renovación de motores. En las últimas semanas esa draga no estuvo operativa. En el caso de la D11 es el único buque de flota que no está en márgenes de obsolescencia.

Con esa realidad operativa, el informe planteó la necesidad de iniciar un proceso competitivo para la compra de una embarcación con el objetivo de aumentar la productividad del dragado a pie de muro. También propuso incorporar una nueva draga de succión para sustituir este año a la D7 y la elaboración de un pliego para realizar un llamado a licitación para la próxima varada de la D11.