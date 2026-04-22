La app uruguaya que compara los precios de los supermercados, superó los 40.000 usuarios en menos de cuatro meses y ahora suma una nueva vertical a su solución

A fines de enero de 2026 los ingenieros uruguayos Joaquín Fernández, Juan Martín Staricco y Santiago Topolansky crearon Cabacua , una plataforma que le permite a los usuarios comparar los precios de los diferentes productos en supermercados a partir de datos recolectados de los catálogos online .

Menos de cuatro meses después, los jóvenes ya suman más de 40.000 usuarios y ahora van por otro segmento del retail: las farmacias.

A partir de esta funcionalidad, los usuarios podrán comparar precios entre cinco cadenas de farmacias y, al mismo tiempo, contrastarlos con los valores de esos mismos productos en supermercados , ampliando el alcance de la herramienta y el mapa de referencia para la toma de decisiones de consumo.

La decisión, contaron los emprendedores en el primer programa de Radar IA de El Observador , surgió tanto de la demanda de los propios usuarios como de la evolución interna de la app . A partir de “Joyas”, una sección del desarrollo que destaca productos cuyos precios registran caídas abruptas, vieron que uno de los sectores que aparecía con frecuencia era el de farmacias, con diferencias de hasta 30% y 40% en productos.

A partir de esta nueva vertical los fundadores proyectan alcanzar a los 50.000 usuarios y ya planean más novedades para su startup.

¿Cómo funciona y qué se viene?

En esta primera etapa, la herramienta incluye cinco cadenas de farmacias, aunque ya hay otras mapeadas para futuras incorporaciones. En supermercados, en tanto, la plataforma cubre más de 100.000 productos en seis de las principales cadenas a nivel nacional.

En este sentido, los emprendedores contaron que el método para elegir qué supermercados están presentes en la plataforma consiste en recopilar los que tienen información publicada en sus sitios web.

No obstante, el equipo mantiene conversaciones con cadenas que no cuentan con e-commerce para integrarlas de otras formas, con un criterio de selección basado en market share, buscando cubrir la mayor porción posible del mercado y seguir ampliando la base.

En paralelo, el roadmap del emprendimiento incluye el desarrollo de nuevas funcionalidades orientadas a mejorar la experiencia de usuario, como la incorporación de descuentos asociados a tarjetas y nuevas herramientas que incorporan a la inteligencia artificial como foco.

En este sentido el equipo trabaja en la evolución hacia un asistente de compras conversacional que, a partir del historial del usuario, pueda sugerir productos, anticipar necesidades y acompañar el seguimiento del consumo cotidiano, incluso recordando qué falta comprar.

A corto plazo también trabajan en la expansión geográfica hacia nuevos departamentos, con Maldonado y Canelones como los primeros destinos en los que tienen previsto desembarcar por fuera de Montevideo en lo que queda del 2026.

A su vez, la compañía evalúa abrir una ronda de inversión entre este año y el próximo.

En cuanto al modelo de negocio, la apuesta a futuro de Cabacua es consolidarse como una capa de descubrimiento que facilite la decisión de compra.

“La idea es que el usuario pueda comparar dentro de la plataforma y luego dirigirse directamente al e-commerce del supermercado para concretar la compra, dejando la logística en manos de cada cadena”, explicó Fernández.

El modelo de negocio y qué hay detrás del crecimiento acelerado

El esquema de ganancias de la compañía se basa en una vertical B2B enfocada en la comercialización de datos. La plataforma organiza e indexa información de precios que resulta útil para equipos de pricing, inteligencia comercial y análisis de mercado.

Ese insumo permite a las empresas entender cómo se posicionan sus productos en distintos puntos de venta, cómo compiten en precio frente a otras marcas y qué impacto tienen esas diferencias en el volumen de ventas. También habilita el monitoreo de campañas y estrategias del entorno competitivo.

Actualmente, la compañía comercializa esta información tanto a supermercados y mayoristas -interesados en analizar el desempeño de los productos que venden- como a fabricantes y marcas, que buscan entender cómo se comportan sus productos frente a la competencia. En paralelo, en base a conversaciones con clientes, identifican oportunidades en programas de fidelización impulsados por marcas, un terreno que hoy está mayormente concentrado en las propias cadenas.

En cuanto al crecimiento acelerado de la plataforma, que el equipo prevé mantener gratuita, los emprendedores señalaron que el alcance es transversal a toda la población: desde quienes realizan compras de mayor ticket en farmacias hasta los quintiles más bajos, donde cada peso tiene un impacto decisivo en el consumo.