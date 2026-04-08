Movida Gerencial: FNC anunció un nuevo gerente general, ALUR renovó su conducción y NetUy designó nueva gerente de estrategia

En los últimos días empresas del sector industrial, tecnológico y de consumo anunciaron cambios en sus equipos ejecutivos en Uruguay , en línea con estrategias que apuntan a consolidar operaciones, ganar eficiencia y proyectar crecimiento en contextos desafiantes. A nivel regional, una cadena de supermercados anunció un nuevo CEO en Argentina, tras suspender la búsqueda de un comprador de la operación local. A continuación, un repaso por los principales cambios recientes en las cúpulas empresariales en Uruguay y la región.

A partir de abril de 2026, Santiago Di Ció asumirá como nuevo gerente general de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC). El ejecutivo asume el cargo en reemplazo de Jimena Pérez, quien ahora asumirá un rol regional en las oficinas de Argentina, donde se desempeñará como Head de Estrategia & Revenue Management para Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay.

Di Ció es licenciado en economía empresarial y tiene un máster en Business Administration and Management, además cuenta con 16 años de experiencia en la industria . El ejecutivo ingresó en 2010 a Cervecería y Maltería Quilmes como trainee y, a lo largo de los años, fue creciendo dentro de la compañía hasta alcanzar el cargo de director de Sales Transformation & CX . Su amplia trayectoria lo llevó luego a AB InBev, la empresa madre, donde se desempeñó en Nueva York, Estados Unidos, como global senior director Key Accounts desde 2022 hasta la actualidad.

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“FNC es parte de la historia de Uruguay y es un honor para mí poder ser parte de esa historia liderando a un equipo comprometido y que con pasión trabaja por ofrecer las mejores cervezas a todos los uruguayos”, sostuvo. Durante su liderazgo adelantó que seguirá trabajando para estar cerca de los consumidores, clientes y partners, y profundizará el camino de la transformación digital que inició la exCEO .

Pablo Abásolo asumió como gerente general de ALUR

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La compañía Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR), subsidiaria de Ancap, anunció que tendrá un nuevo gerente general. Se trata de Pablo Abásolo, ingeniero químico y quien cuenta con formación ejecutiva internacional, incluyendo un executive MBA en IMD Business School (Suiza). El ejecutivo cuenta además con más de 20 años de experiencia liderando operaciones industriales y logísticas en América Latina y Europa.

“Durante su trayectoria se ha desempeñado en cargos de alta dirección en empresas del sector industrial y de materias primas, integrando equipos ejecutivos y directorios, con foco en eficiencia operativa, transformación organizacional y desarrollo de negocios sostenibles”, dijeron desde la empresa.

Entre sus principales hitos, Abásolo ha liderado procesos de transformación estratégica, optimización de compras industriales, mejora de la eficiencia operativa y fortalecimiento de la gobernanza corporativa, gestionando presupuestos de gran escala y equipos multiculturales.

La empresa uruguaya Netuy tiene una nueva CSO

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María José Rodríguez es la nueva gerente estratégica (CSO) de Netuy, una empresa uruguaya con más de 20 años de experiencia en infraestructura digital.

La ejecutiva está especializada en marketing digital, cuenta con un postgrado ejecutivo en marketing y dirección comercial y hace cinco años que forma parte de la compañía, desempeñándose anteriormente como chief marketing officer.

En el nuevo rol tendrá la responsabilidad de definir y ejecutar la estrategia comercial de la empresa a mediano y largo plazo.

“Mi rol implica analizar el mercado, identificar oportunidades de crecimiento, definir objetivos y acompañar a los equipos de marketing y ventas en la implementación de planes alineados al negocio. Es un paso que me llena de orgullo, pero también de responsabilidad, en una etapa donde el desafío es pensar el negocio a largo plazo, acompañar el crecimiento de la empresa y seguir desarrollándome dentro de un sector tan dinámico y desafiante como el tecnológico”, adelantó sobre su gestión.

Movida gerencial internacional: Carrefour anuncia un nuevo CEO en Argentina tras cerrar la búsqueda de un comprador de la operación local

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Tras haber suspendido la búsqueda de un comprador para su operación en Argentina, el grupo francés Carrefour anunció que el francés Noël Prioux será el nuevo CEO en este país. Según informó el medio argentino La Nación, la designación puede leerse como una señal de continuidad de la cadena francesa en el país, luego de dar por cerrado el proceso de búsqueda de un comprador para su operación local, que se extendió durante todo el último año.

“Con una trayectoria excepcional dentro del grupo, Noël Prioux pondrá al servicio de Carrefour Argentina y de sus equipos su experiencia comercial única y su conocimiento de América Latina. Confiamos en él para volver a encaminar a Carrefour Argentina en una senda de crecimiento en un entorno desafiante”, señaló un comunicado interno de la compañía, firmado por Alexandre Bompard, CEO global de Carrefour, y Pablo Lorenzo, director para América Latina del grupo.