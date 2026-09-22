"La situación es difícil": Ángel de Brito reveló cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

A poco más de 72 horas de la internación de Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de nuemopatía, el periodista Ángel de Brito reveló nuevos detalles del estado de salud de la diva de los almuerzos.

La actriz y conductora argentina de 99 años ingresó a la institución porteña el viernes luego de experimentar una recaída en su estado respiratorio con la que había sido diagnosticada y tratada días previos.

"El viernes estaba en terapia intensiva y la verdad que la situación es difícil", alertó de Brito en su programa Ángel Responde (Bondi Live).

Qué dijo Ángel de Brito sobre la salud de Mirtha Legrand

Qué es la "neumopatía", el cuadro médico por el que volvieron a internar a Mirtha Legrand

El conductor de LAM (América) también hizo referencia al manejo de la información por parte de los familiares de Legrand. "La familia cerró todos sus teléfonos y no le contestan a nadie, no dan información", indicó.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre la salud de Mirtha Legrand?

Durante su programa del lunes, Ángel de Brito explicó que el cuadro de Mirtha Legrand requiere "especial atención" debido a su edad y a la infección que atraviesa. "El viernes estaba en terapia intensiva y la verdad que la situación es difícil", repasó.

En la misma línea, aclaró que una mejoría no significa que el estadio haya dejado de ser delicado, aunque confirmó que, a partir de la identificación de la bacteria, el cuerpo médico pudo avanzar con un tratamiento vía antibióticos.

Mirtha Legrand

“Mirtha está cursando una neumonía bacteriana que es un estado dificilísimo para cualquiera y más para una señora de 99 años”, insistió el conductor de Ángel Responde (Bondi Live).

¿Qué dice el último parte médico de Mirtha Legrand?

El comunicado emitido el lunes por el Sanatorio Mater Dei ratificó la afección de neumopatía para describir el cuadro cursa Mirtha Legrand. El documento señaló que continúa evolucionando favorablemente y que seguirá bajo tratamiento y controles médicos.

La institución informó además que la diva de los almuerzos recibió la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecieron las muestras de cariño y el respeto recibido durante estos días.

Comunicado del Sanatorio Mater Dei

"La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios", precisó el texto firmado por el director de la institución porteña, Dr. Enrique Echagüe.