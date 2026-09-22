Fernando Mimbacas en Quedó Picando: el momento en el que estuvo a punto del retiro y el sueño de volver a Europa o jugar en un grande

El delantero de Juventud de Las Piedras, Fernando Mimbacas , confesó que estuvo a punto de dejar el fútbol antes de debutar en Primera en una entrevista con Quedó Picando , el programa de deportes del streaming de El Observador, en la que también habló sobre su momento actual y su deseo de volver a Europa, o jugar en un grande .

El futbolista de 24 años indicó durante su etapa en juveniles estuvo cerca de abandonar la práctica profesional debido a la falta de continuidad y a la incertidumbre sobre su futuro, tras pasar sin suerte por clubes como Wanderers, Cerro y Rampla.

"Mi padre fue el que insistió para que no dejara. Yo ya estaba entregado, no veía un proyecto claro . Pasé por varios clubes en formativas y en muchos casos no lograba consolidarme", recordó el delantero, que en juveniles llegó a jugar de lateral izquierdo, volante central y enganche, hasta que al poco tiempo de llegar a Potencia para jugar en la Primera Divisional C el entrenador le pidió entrar a un partido de delantero, y no cambió más de puesto.

Este pasado de lucha, que incluyó su paso por las tres categorías del fútbol uruguayo, forjó su carácter: "Me queda esa enseñanza de no achicarme ante la adversidad. Vengo de pelearla desde abajo y esa mentalidad es la que me permite afrontar cada partido con la convicción de que puedo marcar la diferencia" , afirmó.

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El desafío de la competencia interna y el rol del "Chapa" Blanco

Tras un inicio de año prometedor, donde Mimbacas logró una racha goleadora que lo posicionó como una de las figuras del equipo, el delantero atravesó un período de suplencia. Al ser consultado sobre cómo gestionó la decisión de su entrenador Sergio Blanco de sacarle la titularidad, Mimbacas expresó que no le pidió explicaciones.

"El fútbol es así, son momentos. Estaba en una etapa donde no se me estaba dando el gol y el equipo buscaba variantes. No necesitaba una explicación formal del entrenador, entiendo perfectamente que el cuerpo técnico busca alternativas cuando los resultados no acompañan", señaló el delantero.

Para Mimbacas, la competencia sana dentro del plantel es un motor fundamental para el crecimiento individual. "Tener compañeros de calidad te obliga a exigirte al máximo. Mientras la competencia sea leal, es un factor positivo para el grupo", añadió.

La ambición de volver al exterior y el interés por los grandes

El atacante no ocultó su deseo de retornar al fútbol internacional, tras sus experiencias en el Burgos de España y en Deportivo Cali durante el 2025.

"Me queda la espinita de no haber podido jugar más en el exterior. Mi objetivo siempre ha sido volver a salir. Aprendí mucho en Europa, especialmente en la lectura de juego cuando no tengo la pelota, y en la intensidad de los entrenamientos", explicó.

De todas formas, Mimbacas reconoció que también sería un sueño jugar en Nacional o Peñarol, aunque se negó a confesar en cuál tiene más deseos de jugar.