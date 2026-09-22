Darwin Núñez, Maxi Araújo y Rodrigo Zalazar se sumaron a la selección uruguaya; mirá las llegadas y los jugadores con los que cuenta Diego Forlán

La selección uruguaya de Diego Forlán va tomando forma en Japón con la llegada de los jugadores convocados para los amistosos ante los nipones, este jueves en Miyagi a la hora 07:05 de Uruguay, Corea del Sur e India.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Este martes, además de la llegada de Rodrigo Bentancur , arribaron a Sendai Darwin Núñez, Maximiliano Araújo y Rodrigo Zalazar.

Los futbolistas fueron recibidos por Forlán y su cuerpo técnico, además de firmar autógrafos a algunos fans.

Darwin Núñez en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

Luego, se sumaron a los entrenamientos junto a los tres que habían llegado este lunes: Lucas Torreira, Nahitan Nández y Juan Rodríguez.

El saludó a Diego Forlán y Maxi Araújo en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

El nuevo parte médico de Federico Valverde luego del traumatismo que sufrió el domingo con Real Madrid y que lo dejó afuera de la convocatoria de la selección uruguaya

El guiño a Peñarol de Rodrigo Bentancur al sumarse a la selección uruguaya de Diego Forlán, que sumó un nuevo convocado en Japón

La charla de Diego Forlán y Rodrigo Zalazar en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

Esos son los primeros siete jugadores convocados con los que cuenta Forlán.

Darwin Núñez y el saludó a Diego Forlán en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

El DT espera tener el plantel completo este miércoles para poder realizar un entrenamiento y definir el equipo para el partido del jueves.

Lucas Torreira, Nahitan Nández y Rodrigo Bentancur con la selección uruguaya en Japón

Uruguay se enfrentará este jueves 24 de setiembre con Japón en un amistoso que se jugará en el Q&A Stadium de Miyagi, el lunes 28 de setiembre visitará a Corea del Sur en el Seoul World Cup Stadium a las 08:00 (hora uruguaya) y el 6 de octubre se medirá con India en el Vybk de Calcuta a las 10:30.

Forlán convocó a 26 jugadores para los tres amistosos y conformó una lista en la que aparecen históricos, figuras y promesas.

Federico Valverde, que estuvo en la lista, finalmente no irá a la cita por la el traumatismo en el tobillo que sufrió el domingo con Real Madrid y en su lugar fue convocado Emiliano Martínez de Palmeiras.

La lista de convocados:

Arqueros: Santiago Mele (Independiente-ARG), Cristopher Fiermarín (Atlético Bucaramanga-COL), Thiago Cardozo (Belgrano-ARG).

Defensores: Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Nahitan Nández (Al-Qadisiya-KSA), Santiago Mourinho (Villarreal-ESP), Ronald Araujo (Liverpool-ENG), José María Giménez (Deportivo de La Coruña-ESP), Juan Rodríguez (Cagliari-ITA), Sebastián Cáceres (Celta-ESP), Mathías Olivera (Nápoles-ITA), Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake-USA).

Centrocampistas: Lucas Torreira (Galatasaray-TUR), Rodrigo Bentancur (Tottenham-ENG), Facundo Bernal (Betis-ESP), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Maximiliano Araújo (Sporting-POR), Brian Rodríguez (América-MEX), Rodrigo Zalazar (Sporting-POR), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA), Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA)

Atacantes: Martín Satriano (Getafe-BRA), Rodrigo Aguirre (Tigres-MEX), Federico Viñas (Toluca-MEX), Darwin Núñez (Diriyah-KSA).