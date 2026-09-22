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Darwin Núñez, Maxi Araújo y Rodrigo Zalazar se sumaron a la selección uruguaya; mirá las llegadas y los jugadores con los que cuenta Diego Forlán

Mirá las llegadas de los jugadores de la selección uruguaya a Japón y cómo se va formando el plantel de Diego Forlán

22 de septiembre de 2026 8:11 hs
Darwin Núñez y Rodrigo Zalazar en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

Darwin Núñez y Rodrigo Zalazar en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

Darwin Núñez en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

Darwin Núñez en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

El saludó a Diego Forlán y Maxi Araújo en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

El saludó a Diego Forlán y Maxi Araújo en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

La charla de Diego Forlán y Rodrigo Zalazar en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

La charla de Diego Forlán y Rodrigo Zalazar en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

Darwin Núñez y el saludó a Diego Forlán en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

Darwin Núñez y el saludó a Diego Forlán en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

La selección uruguaya de Diego Forlán va tomando forma en Japón con la llegada de los jugadores convocados para los amistosos ante los nipones, este jueves en Miyagi a la hora 07:05 de Uruguay, Corea del Sur e India.

Darwin Núñez en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

Darwin Núñez en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

Los futbolistas fueron recibidos por Forlán y su cuerpo técnico, además de firmar autógrafos a algunos fans.

El saludó a Diego Forlán y Maxi Araújo en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

El saludó a Diego Forlán y Maxi Araújo en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

Luego, se sumaron a los entrenamientos junto a los tres que habían llegado este lunes: Lucas Torreira, Nahitan Nández y Juan Rodríguez.

El guiño a Peñarol de Rodrigo Bentancur al sumarse a la selección uruguaya de Diego Forlán, que sumó un nuevo convocado en Japón

El nuevo parte médico de Federico Valverde luego del traumatismo que sufrió el domingo con Real Madrid y que lo dejó afuera de la convocatoria de la selección uruguaya

La charla de Diego Forlán y Rodrigo Zalazar en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

La charla de Diego Forlán y Rodrigo Zalazar en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

Esos son los primeros siete jugadores convocados con los que cuenta Forlán.

Darwin Núñez y el saludó a Diego Forlán en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

Darwin Núñez y el saludó a Diego Forlán en la llegada a Japón para sumarse a la selección uruguaya

El DT espera tener el plantel completo este miércoles para poder realizar un entrenamiento y definir el equipo para el partido del jueves.

Lucas Torreira, Nahitan Nández y Rodrigo Bentancur con la selección uruguaya en Japón

Lucas Torreira, Nahitan Nández y Rodrigo Bentancur con la selección uruguaya en Japón

Uruguay se enfrentará este jueves 24 de setiembre con Japón en un amistoso que se jugará en el Q&A Stadium de Miyagi, el lunes 28 de setiembre visitará a Corea del Sur en el Seoul World Cup Stadium a las 08:00 (hora uruguaya) y el 6 de octubre se medirá con India en el Vybk de Calcuta a las 10:30.

Forlán convocó a 26 jugadores para los tres amistosos y conformó una lista en la que aparecen históricos, figuras y promesas.

Federico Valverde, que estuvo en la lista, finalmente no irá a la cita por la el traumatismo en el tobillo que sufrió el domingo con Real Madrid y en su lugar fue convocado Emiliano Martínez de Palmeiras.

La lista de convocados:

Arqueros: Santiago Mele (Independiente-ARG), Cristopher Fiermarín (Atlético Bucaramanga-COL), Thiago Cardozo (Belgrano-ARG).

Defensores: Guillermo Varela (Flamengo-BRA), Nahitan Nández (Al-Qadisiya-KSA), Santiago Mourinho (Villarreal-ESP), Ronald Araujo (Liverpool-ENG), José María Giménez (Deportivo de La Coruña-ESP), Juan Rodríguez (Cagliari-ITA), Sebastián Cáceres (Celta-ESP), Mathías Olivera (Nápoles-ITA), Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake-USA).

Centrocampistas: Lucas Torreira (Galatasaray-TUR), Rodrigo Bentancur (Tottenham-ENG), Facundo Bernal (Betis-ESP), Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE), Maximiliano Araújo (Sporting-POR), Brian Rodríguez (América-MEX), Rodrigo Zalazar (Sporting-POR), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA), Emiliano Martínez (Palmeiras-BRA)

Atacantes: Martín Satriano (Getafe-BRA), Rodrigo Aguirre (Tigres-MEX), Federico Viñas (Toluca-MEX), Darwin Núñez (Diriyah-KSA).

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