El guiño a Peñarol de Rodrigo Bentancur al sumarse a la selección uruguaya de Diego Forlán, que sumó un nuevo convocado en Japón

La selección uruguaya de Diego Forlán sumó este martes a Rodrigo Bentancur a su plantel de convocados que llegaron a Japón para el amistoso de este jueves (07:05 hora uruguaya) ante el combinado local en Miyagi.

El volante de Tottenham de Inglaterra es el cuarto futbolista citado en llegar luego de que este lunes lo hicieran Nahitan Nández, Lucas Torreira y Juan Rodríguez.

Bentancur llegó a la concentración celeste en Sendai , capital de Miyagi, y saludó a sus compañeros para luego comenzar a trabajar con ejercicios físicos.

El mediocampista lo hizo con su termo y mate, y dejó ver los pegotines de los escudos de los equipos en los que juega y jugó, Tottenham, Boca Juniors y Juventus, el de la selección uruguaya, el de Artesano de Nueva Helvecia, el club en el que se formó, y también el de Peñarol , el equipo del que es hincha y en el que ya manifestó que quiere jugar en algún momento de su carrera.

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El termo de Rodrigo Bentancur con los escudos de sus equipos

Se esperan más llegadas

Para este martes se esperan más llegadas de los jugadores convocados por Diego Forlán, quien espera contar con todo el plantel el miércoles para hacer un entrenamiento con todo el grupo y definir el equipo titular.

Uruguay se enfrentará el 24 de setiembre con Japón en un amistoso que se jugará en el Q&A Stadium de Miyagi, el lunes 28 de setiembre visitará a Corea del Sur en el Seoul World Cup Stadium a las 08:00 (hora uruguaya) y el 6 de octubre se medirá con India en el Vybk de Calcuta a las 10:30.

Forlán convocó a 26 jugadores para los tres amistosos y conformó una lista en la que aparecen históricos, figuras y promesas.

Federico Valverde, que estuvo en la lista, finalmente no irá a la cita por la el traumatismo en el tobillo que sufrió el domingo con Real Madrid y en su lugar fue convocado Emiliano Martínez de Palmeiras.

A los 31 años, José María Giménez acumula cuatro Mundiales con la celeste y es uno de los líderes de una plantilla en la que nuevamente, Ronald Araujo, Darwin Núñez, Mathías Olivera y Rodrigo Bentancur, llamados a encabezar cada lista de citados en los próximos años.

También aparecen otros jugadores de gran presente y ya con trayectoria en la selección como Maximiliano Araújo, Rodrigo Zalazar y Giorgian de Arrascaeta.

Mientras tanto, los defensores de Cagliari Juan Rodríguez y de Villarreal Santiago Mouriño, el centrocampista de Betis Facundo Bernal y el goleador de Getafe Martín Satriano se ganaron su lugar entre los convocados y quieren comenzar a demostrar su talento también con el combinado nacional.