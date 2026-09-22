Primera masa de aire frío de la primavera afectará a Uruguay: qué se espera y hasta cuándo durará, según Metsul

La primera masa de aire frío de la primavera avanzará sobre la región durante las próximas horas y tendrá efectos en Uruguay , donde se esperan temperaturas por debajo de lo habitual para esta época del año. El fenómeno está asociado a un intenso ciclón extratropical ubicado en el Atlántico Sur , informó Metsul .

Según el mapa del modelo europeo ECMWF difundido por la agencia meteorológica brasileña, para este miércoles 23 se proyectan anomalías negativas de temperatura a unos 1.500 metros de altura (850 hPa) sobre todo Uruguay , con los valores más pronunciados sobre el territorio nacional y zonas vecinas de Argentina y el sur de Brasil.

El mapa muestra que Uruguay quedará bajo el núcleo de aire más frío de la región, con anomalías que en algunos sectores se ubican más de 10 °C por debajo de los valores habituales a ese nivel de la atmósfera . Esto no implica que las temperaturas en superficie vayan a estar 10 °C por debajo de lo normal, sino que sirve como indicador de la intensidad de la masa de aire frío.

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Metsul advierte por una masa de aire frío que avanza por la región: cómo podría afectar a Uruguay

Metsul señaló que la irrupción no será tan intensa como la registrada a comienzos de setiembre , cuando se produjeron incluso nevadas en zonas elevadas de Rio Grande do Sul y Santa Catarina.

Sin embargo, el aire frío será significativo para esta altura del año. La agencia brasileña explicó que, como suele ocurrir con estas irrupciones durante setiembre, el período de temperaturas bajas será breve y no se espera una sucesión prolongada de noches frías.

Los efectos se sentirán especialmente durante las noches y primeras horas de la mañana, mientras que las temperaturas tenderán a recuperarse durante las tardes.

En el sur de Brasil, Metsul prevé que miércoles 23 y jueves 24 serán las mañanas más frías, con registros cercanos a 0 °C e incluso valores negativos en algunos puntos de Rio Grande do Sul. También existe posibilidad de heladas.

Un intenso ciclón en el Atlántico Sur

La masa de aire frío es impulsada por un intenso ciclón extratropical sobre el Atlántico Sur, al este de Argentina.

El sistema provocó este lunes lluvias, fuertes vientos y un importante oleaje sobre la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Para Uruguay, el principal efecto que se desprende del análisis de Metsul y del mapa del modelo europeo es el ingreso de aire marcadamente frío para la época, en coincidencia con los primeros días de la primavera.