Un uruguayo, un argentio, un colombiano y un albanés fueron detenidos por la incautación de más de dos mil kilos de cocaína cerca de Vigo (España), que estaban escondidos en 70 paquetes y en un velero de bandera polaca.
Detuvieron a un uruguayo por un cargamento de más de dos mil kilos de cocaína en Vigo: estaban en un velero de bandera polaca
La operación que permitió esta incautación se denominó "Doncella" y, según informó el citado medio, consistió en una investigación de varios meses siguiendo las pistas de este velero, sospechoso de participar en actividades ilícitas