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Detuvieron a un uruguayo por un cargamento de más de dos mil kilos de cocaína en Vigo: estaban en un velero de bandera polaca

La operación que permitió esta incautación se denominó "Doncella" y, según informó el citado medio, consistió en una investigación de varios meses siguiendo las pistas de este velero, sospechoso de participar en actividades ilícitas

21 de septiembre de 2026 14:58 hs
Incautación de cocaína en velero
Foto: Agencia Tributaria vía Vigo al Minuto

Un uruguayo, un argentio, un colombiano y un albanés fueron detenidos por la incautación de más de dos mil kilos de cocaína cerca de Vigo (España), que estaban escondidos en 70 paquetes y en un velero de bandera polaca.

El velero estaba a 400 millas de la costa y fue interceptado por un buque del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), indicó el medio local Vigo al minuto.

La operación que permitió esta incautación se denominó "Doncella" y, según informó el citado medio, consistió en una investigación de varios meses siguiendo las pistas de este velero, sospechoso de participar en actividades ilícitas.

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Finalmente, fue interceptado y se encontraron los 70 paquetes de cocaína que totalizaron 2.100 kilos de esa droga.

No trascendió cuál era el rol del uruguayo en esta organización, que presumen forma parte de una red dedicada a ofrecer el servicio de traslado de drogas desde Sudamérica a Europa mediante veleros.

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