Detuvieron a un uruguayo por un cargamento de más de dos mil kilos de cocaína en Vigo: estaban en un velero de bandera polaca

Un uruguayo, un argentio, un colombiano y un albanés fueron detenidos por la incautación de más de dos mil kilos de cocaína cerca de Vigo (España), que estaban escondidos en 70 paquetes y en un velero de bandera polaca.

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El velero estaba a 400 millas de la costa y fue interceptado por un buque del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), indicó el medio local Vigo al minuto.

La operación que permitió esta incautación se denominó "Doncella" y, según informó el citado medio, consistió en una investigación de varios meses siguiendo las pistas de este velero, sospechoso de participar en actividades ilícitas.

Finalmente, fue interceptado y se encontraron los 70 paquetes de cocaína que totalizaron 2.100 kilos de esa droga.