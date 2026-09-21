Dramático momento en los Juegos Odesur: el uruguayo Santiago Cardozo iba por el oro, sufrió un duro nocaut y fue hospitalizado de urgencia; mirá el video

La jornada de definiciones del boxeo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, los Juegos Odesur , tuvo un desenlace marcado por la tensión y la preocupación. Durante el combate final por la medalla de oro en la categoría de hasta 65 kilos, disputado en el estadio Invencible Rafaela, el deportista uruguayo Santiago Cardozo sufrió un impactante nocaut técnico y debió ser retirado del cuadrilátero en camilla para ser trasladado de urgencia a un centro de salud.

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Cardozo se enfrentaba al brasileño Yuri Falcao Reis en una pelea muy disputada y los dos iban por el oro. Tras un primer round parejo que los jueces le otorgaron al norteño por 3-2, Reis conectó en el segundo round una potente combinación que dejó sin respuesta al púgil charrúa.

La gravedad del impacto obligó a la intervención inmediata del árbitro y a la rápida asistencia médica dentro del ring, desde donde el atleta fue derivado al Sanatorio Nosti para ser evaluado.

Ante la inquietud generalizada, el Comité Olímpico Uruguayo (COU) emitió un parte médico oficial informando que Santiago Cardozo sufrió un traumatismo de cráneo con una breve pérdida de conocimiento.

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Afortunadamente, los estudios por imágenes realizados en el sanatorio arrojaron resultados normales. Como medida de precaución, el boxeador permaneció en observación unas horas para controlar su evolución.

Pese a la amarga definición, Cardozo se aseguró la medalla de plata tras su destacado camino en el certamen, en el que había superado al curazaleño Fabian Williams en semifinales.

La presea dorada quedó en manos de Falcao Reis, quien sumó un nuevo logro para la delegación de Brasil.

A su vez, el Comité Olímpico Uruguayo, como se indicó, emitió un comunicado por el estado sanitario de Santiago Cardozo.

"Santiago Cardozo sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento breve. Se realizaron estudios de imagen que arrojaron resultados normales. Quedará en observación unas horas", informaron.

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