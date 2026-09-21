La selección uruguaya de Diego Forlán enfrenta su primer gran obstáculo en Japón: el tifón Dujuan complica con los vuelos cancelados de varios futbolistas

La selección uruguaya , bajo la conducción técnica de Diego Forlán, ya se encuentra instalada en la ciudad de Sendai -a 325 kilómetros de Tokio- a la espera del encuentro del próximo jueves ante el seleccionado de Japón. Este choque marcará el puntapié inicial de una trilogía de amistosos internacionales correspondientes a la fecha FIFA de setiembre-octubre, que posteriormente llevará al combinado charrúa a medirse ante sus similares de Corea del Sur e India.

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Sin embargo, el arranque de la gira asiática no estuvo exento de graves contratiempos logísticos que no tienen que ver con la organización de los celestes.

El grupo de la selección uruguaya aguarda con expectativa las incorporaciones del resto del plantel, cuyos arribos se han visto seriamente postergados debido a la masiva cancelación de vuelos provocada por el violento avance del tifón Dujuan.

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Entre los tres futbolistas presentes, cada caso encierra una historia particular. El juvenil Juan Martín Rodríguez espera con ilusión la posibilidad de vestir la camiseta absoluta por primera vez. Lucas Torreira marca su retorno al seleccionado tras un prolongado periodo de ausencia durante el ciclo de Marcelo Bielsa.

Juan Rodríguez y Nahitan Nández se encontraron en el vuelo hacia Tokio para jugar con la selección uruguaya

Por su parte, Nahitan Nández reaparece en la convocatoria luego de no haber sido considerado por el entrenador argentino para integrar la nómina definitiva del Mundial 2026.

El tifón Dujuan puso en jaque a la capital nipona y sus alrededores, registrando vientos máximos sostenidos de 144 km/h y ráfagas demoledoras que alcanzan los 198 km/h.

Ante la inminencia del fenómeno, las autoridades meteorológicas y gubernamentales de Japón declararon la alerta máxima de nivel 5, advirtiendo sobre el riesgo extremo de deslizamientos de tierra e inundaciones severas.

Juan Rodríguez, Lucas Torreira y Nahitan Nández al llegar a Japón con la selección uruguaya

Las zonas bajo mayor amenaza incluyen la región de Kanto, las islas Izu y la prefectura de Chiba, afectando de lleno el área metropolitana de Tokio y paralizando el transporte aéreo.

La delegación uruguaya permanece en Sendai monitoreando la evolución del clima.