El espectacular triunfo del ciclista uruguayo Eric Fagúndez en Italia y en un "momento especial" de su carrera; mirá el video

El ciclista uruguayo Eric Fagúndez logró una emotiva victoria en el Giro de Campania , clásica italiana en la que se impuso este domingo en una ajustada llegada decidida por la imagen del foto finish en el sprint final.

El oriundo de Vergara, departamento de Treinta y Tres, se quedó con el triunfo en el último esfuerzo tras una subida final en adoquines, en la que se midió en un agónico mano a mano ante el francés Alexandre Delettre.

El ciclista de Burgos Burpellet BH de España sumó su quinto triunfo con ese equipo y el primero a nivel europeo.

Fagúndez está por estos días cerrando su ciclo en Burgos, con sus últimas competencias, ya que pasará a Caja Rural, otro equipo español.

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Eric Fagúndez logró una emotiva victoria en el Giro de Campania

“Es un gran día para mí y para mi equipo. Es un momento especial en mi carrera como ciclista: mi primera victoria en Europa. Que sea en Italia es aún más grande y especial para mí”, dijo el uruguayo tras la victoria.

Con respecto a la ajustada definición, señaló: “Sabía que en un sprint del pelotón no era el corredor más rápido, así que ataqué desde lejos. Tenía una gran oportunidad y la aproveché”.

Eric Fagúndez logró una emotiva victoria en el Giro de Campania

Por último, Fagúndez tuvo palabras de reconocimiento para Burgos Burpellet BH.

“Este es mi cuarto año en este gran equipo y quería darles las gracias por este largo tiempo con ellos. El año que viene me iré, pero ha sido muy especial despedirme con esta victoria”, señaló el uruguayo, quien junto a Thomas Silva son los principales abanderados celeste en el mundo.

Eric Fagúndez logró una emotiva victoria en el Giro de Campania

Fagúndez tiene previsto disputar varias de las clásicas en Francia e Italia con las que cerrará la temporada. Los próximos objetivos del UCI ProTeam pasan por el Tour de Langkawi, que arrancará el domingo 27, así como por la participación de varios de sus corredores en los Campeonatos del Mundo y los Juegos Asiáticos en esta próxima semana.