Daniel Carreño tras el triunfo de Nacional con tres goles en 4 minutos: del "trato de sacarme los cucos" al "Maxi Gómez es el mejor del fútbol uruguayo"

Nacional consiguió tres puntos de oro en un partido totalmente atípico en el que fue superado en la mayoría del mismo por Defensor Sporting, pero con la camiseta y no con fútbol, y con un brillante Maximiliano Gómez, quien volvió tras 21 días y porque él mismo le pidió al técnico Daniel Carreño, lo dio vuelta con tres tantos en solo 4 minutos, uno a los 89' y dos en el tiempo añadido. El técnico se mostró muy sereno, luego de haber hecho gestos de mucha alegría en la cancha, tomándose los genitales.

Daniel Carreño habló luego del notable final que tuvo el partido con una victoria de Nacional ante Defensor Sporting y lo hizo de forma muy calma en la conferencia de prensa.

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el descenso, luego del impresionante triunfo de Nacional ante Defensor Sporting

Nacional 3-2 Defensor Sporting por el Torneo Clausura: épico triunfo tricolor que perdía 2-0 y en 4 minutos en el final, lo dio vuelta con tres goles

"Son partidos que marcan un antes y un después, pero tenemos que seguir trabajando. Es un partido con olor a épico pero fue como el clásico, son solo caricias, pero tenemos que seguir buscando el equipo. Pensando en el futuro con un encuentro perdido o incluso empatando, hubiera sido épic, pero no nos hubiera alcanzado para nada", comenzó diciendo el entrenador tricolor.

Y enseguida habló de la figura de Maximiliano Gómez, la gran figura en los minutos finales con dos goles: "La presencia de Maxi, está todo dicho. Es tremendo".

El técnico albo sostuvo además: "Trato de sacarme los cucos de la cabeza, soy un tipo positivo. Pero pensaba en que nos despedíamos del Parque con un partido perdido sin merecerlo. Sabía que si hacíamos un gol, lo revertíamos, pero el gol vino muy tarde y ya no tenía esperanzas. Pero empujados por la gente, llegó esa victoria".

"Veníamos siendo muy criticados por recibir goles en la hora. Estando yo, empatamos dos partidos y ganamos dos partidos con goles de Maxi Gómez en la hora ante Progreso y este", argumentó.

Y prosiguió hablando de su goleador: "Todos sabemos que Maxi Gómez es el mejor jugador del fútbol uruguayo y no hay discusión. Por su trayectoria y por lo que demuestra en la cancha. Estando Maxi en la cancha influye para nosotros, para el espectador, para los rivales, para la prensa, para la hinchada y para los árbitros".

"La gente hoy influyó en el resultado. Sin dudas", expresó.

Acerca de si el goleador estaba para jugar luego de 21 días de lesión en su rodilla por el clásico ante Peñarol, expresó la importancia que tuvo el propio futbolista para poder jugar ante Defensor Sporting.

"En estos días tuve dos charlas con Maxi y en las dos me pidió que no lo dejara afuera. Cuando entramos al vestuario me mandó un mensaje a través de un compañero mío diciéndome que quería entrar. A los 10 minutos del segundo tiempo me di cuenta que teníamos que cambiar", dijo.

También se refirió al cambio de Maximiliano Silvera cuando las cosas no salían y habló desde lo más profundo, pero sin ironías.

"Maxi Silvera salió un poco enojado y me encanta que salta enojado", sostuvo.