Mujer de 19 años fue enviada a prisión preventiva por incendio con bomba molotov que dejó a un niño y una adolescente con lesiones graves en Mercedes

Una mujer de 19 años fue formalizada este domingo y deberá cumplir 90 días de prisión preventiva por su presunta responsabilidad en un incendio ocurrido en Mercedes, que dejó con lesiones graves a un niño de dos años y una adolescente de 17.

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Según informó la Jefatura de Policía de Soriano, el hecho ocurrió el viernes 18 de setiembre, próximo a las 10:50, en las inmediaciones de las calles Jazmín y Sarandí, en Mercedes, Soriano. El episodio se produjo luego de un enfrentamiento entre integrantes de dos familias. De acuerdo con la información policial, tras la confrontación, la joven "habría arrojado un artefacto incendiario hacia el patio de una vivienda" que, según informó inicialmente Telemundo (Canal 12), era una bomba molotov.

Las llamas alcanzaron al niño de dos años y a la adolescente de 17, que se encontraban en el lugar. Ambos fueron auxiliados y trasladados para recibir asistencia médica. Según informan las autoridades, el niño fue atendido inicialmente en el Hospital de Mercedes, donde se le diagnosticaron "quemaduras vía aérea". Debido a la gravedad de las lesiones, se dispuso su traslado a Montevideo para ser valorado por un cirujano plástico. Posteriormente quedó internado en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, donde continuó recibiendo asistencia médica.

Según la Jefatura de Soriano, el niño presentaba "quemaduras graves" en parte del rostro, la oreja, el cuello, la boca y la nariz. La adolescente también recibió asistencia médica por las lesiones sufridas.