Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes

Inumet pronosticó un día con sol en algunas zonas del país, pero con lluvias y tormentas en otras Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este domingo una advertencia meteorológica amarilla por tormentas puntualmente fuertes que afecta a localidades de cuatro departamentos del país.

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La advertencia tiene una probabilidad superior al 75% de ocurrencia y comenzó a regir a las 16:00 de este domingo. La próxima actualización está prevista para las 19:00. Según Inumet, el área será afectada por tormentas "puntualmente fuertes", que podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos fuertes e intensa actividad eléctrica.

Advertencia amarilla por Tormentas puntualmente fuertes

Comienzo: 16:00

Se actualizará a las 19:00 o ante cambios significativos



Más info: https://t.co/OSe5iumF26 pic.twitter.com/pGu51RlCEt — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) September 20, 2026 La alerta comprende todo el departamento de Soriano y algunas localidades de Colonia, Paysandú y Río Negro.

En Colonia están comprendidas Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Miguelete, Nueva Helvecia, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Rosario, Santa Ana y Tarariras.