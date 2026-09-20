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Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes

La advertencia rige desde las 16:00 de este domingo y abarca todo Soriano y localidades de Colonia, Paysandú y Río Negro. Se prevén precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de viento fuerte y actividad eléctrica

20 de septiembre de 2026 16:32 hs
Inumet pronosticó un día con sol en algunas zonas del país, pero con lluvias y tormentas en otras
Inumet pronosticó un día con sol en algunas zonas del país, pero con lluvias y tormentas en otras Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este domingo una advertencia meteorológica amarilla por tormentas puntualmente fuertes que afecta a localidades de cuatro departamentos del país.

La advertencia tiene una probabilidad superior al 75% de ocurrencia y comenzó a regir a las 16:00 de este domingo. La próxima actualización está prevista para las 19:00. Según Inumet, el área será afectada por tormentas "puntualmente fuertes", que podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos fuertes e intensa actividad eléctrica.

La alerta comprende todo el departamento de Soriano y algunas localidades de Colonia, Paysandú y Río Negro.

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En Colonia están comprendidas Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Miguelete, Nueva Helvecia, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Rosario, Santa Ana y Tarariras.

En Paysandú, la advertencia alcanza a Casa Blanca, Chacras de Paysandú, Paysandú y Porvenir. En Río Negro abarca Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, Los Arrayanes, Nuevo Berlín, Tres Quintas y Young.

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