Asesinato en Bella Italia: pelea entre tres hombres luego de un juego de cartas en un bar terminó con uno muerto y dos heridos

Una discusión entre tres hombres, iniciada en un bar y continuada en la vía pública, terminó con un fallecido y dos lesionados por disparos, informó la Jefatura de Policía de Montevideo. El hecho ocurrió en las últimas horas de la tarde del sábado en Camino Maldonado y Nápoles, en el barrio Bella Italia.

Tal como informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), los hombres discutieron durante un juego de cartas y luego salieron del luegar. Poco después, varias personas escucharon disparos y uno de los involucrados se retiró en un vehículo.

A través del 911, la Policía recibió un llamado y envió al lugar a efectivos que se encontraban en la zona. Los agentes encontraron a un hombre de 63 años tendido en la vereda, cuyo fallecimiento fue constatado por personal de una emergencia médica. La víctima era militar retirado.

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Otro hombre, de 64 años, presentó una lesión leve provocada por un disparo. El tercero, de 68 años, fue identificado como indagado y manifestó ser policía retirado. Presentó una lesión en el brazo derecho, informada sin gravedad. Ninguno de los tres registraba antecedentes penales.

La Policía incautó dos pistolas, una calibre 22 y otra calibre 9 milímetros, y un vehículo. Los efectivos preservaron la escena y encontraron cuatro vainas calibre 9 milímetros y un proyectil.

La Fiscalía de Homicidios dispuso el relevamiento de la escena por parte de Policía Científica y las demás actuaciones del caso. El Departamento de Homicidios continúa la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

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También este sábado dos hombres resultaron lesionados por disparos en las inmediaciones de Columbia y Unión, en Manga, y uno de ellos falleció posteriormente en un centro asistencial, informó la Policía.

Sobre las 13:00, la Policía recibió una comunicación que alertaba sobre un hombre lesionado en la vía pública. Los efectivos que llegaron al lugar ubicaron a una de las víctimas y la trasladaron a un centro asistencial. El otro hombre había llegado al mismo establecimiento por sus propios medios, acompañado por un vecino.

Una de las víctimas, de 36 años y sin antecedentes penales, presentó una lesión por disparo en el miembro superior izquierdo, con fractura. El hombre manifestó que no radicaría denuncia.

La segunda víctima presentaba lesiones provocadas por disparos de arma de fuego y se encontraba en estado grave. Debido a su condición, la Policía no pudo establecer inicialmente su identidad, su edad ni sus posibles antecedentes. El hombre falleció posteriormente en otro centro asistencial.

Policía Científica relevó la escena y encontró nueve vainas calibre 9 milímetros sobre la vía pública, a unos cuatro metros del punto donde habría permanecido uno de los hombres.